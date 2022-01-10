Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
11 февраля 2022 11:34  [55] Более 190 млн рублей выделят на поддержку участников программы догазификации в Нижегородской области
11 февраля 2022 11:20  [65] Почти 700 млн рублей дополнительно направят на закупку лекарств для больных коронавирусом нижегородцев
09 февраля 2022 17:12  [490] Белоруссия лидирует по объёму товарооборота с Нижегородской областью по итогам 2021 года
09 февраля 2022 14:51  [400] Доходы бюджета Дзержинска предлагается увеличить на 252 млн рублей
09 февраля 2022 14:05  [372] Почти на 30% увеличился несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области за 2021 год
08 февраля 2022 19:00  [552] Внешний торговый оборот Нижегородской области в 2021 году вырос на 25,5%
08 февраля 2022 16:12  [551] Более 50 млн рублей выделено на капитальный ремонт Балахнинской ЦРБ
08 февраля 2022 15:32  [680] Имущество нижегородской государственной автошколы выставлено на продажу за долги
04 февраля 2022 15:22  [825] Меры по предоставлению застройщикам компенсационных участков усовершенствованы в Нижегородской области
04 февраля 2022 14:02  [773] Игорь Норенков: "Благодаря существенному упрощению получения статуса резидента на территорию ОЭЗ придут новые инвесторы"
Экономика

Почти 700 млн рублей дополнительно направят на закупку лекарств для больных коронавирусом нижегородцев

11 февраля 2022 11:20  [65] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 700 млн рублей дополнительно направят на закупку лекарств для льготников и больных коронавирусом нижегородцев. Соответствующие изменения в проект бюджета на 2022 года внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно документу, на закупку лекарств для льготников и больных COVID-19 планируется направить более 685 млн рублей.

В частности, дополнительно к 2,3 млрд рублей, предусмотренным в бюджете 2022 года, губернатор предлагает выделить еще 560 млн рублей на финансовое обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан и людей с орфанными заболеваниями. На приобретение препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией планируется дополнительно направить 125,8 млн рублей.

По словам нижегородского губернатора, своевременное получение лекарств очень важно для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем. "Дополнительные средства для закупки лекарств позволят более полно обеспечить потребности наших граждан и оперативно решать задачи борьбы с COVID-19", - сказал Глеб Никитин.

Поправки в проект бюджета сначала рассмотрит профильный комитет Заксобрания, а затем все 50 депутатов парламента региона рассмотрят его 24 февраля.

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом. Так, за 9 февраля было зарегистрировано 5120 заболевших коронавирусом. При этом 236 830 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за 9 февраля по выздоровлению были выписаны 1410 человек.

В связи с этим губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph