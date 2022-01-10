Почти 700 млн рублей дополнительно направят на закупку лекарств для больных коронавирусом нижегородцев Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 700 млн рублей дополнительно направят на закупку лекарств для льготников и больных коронавирусом нижегородцев. Соответствующие изменения в проект бюджета на 2022 года внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно документу, на закупку лекарств для льготников и больных COVID-19 планируется направить более 685 млн рублей.

В частности, дополнительно к 2,3 млрд рублей, предусмотренным в бюджете 2022 года, губернатор предлагает выделить еще 560 млн рублей на финансовое обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан и людей с орфанными заболеваниями. На приобретение препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией планируется дополнительно направить 125,8 млн рублей.

По словам нижегородского губернатора, своевременное получение лекарств очень важно для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем. "Дополнительные средства для закупки лекарств позволят более полно обеспечить потребности наших граждан и оперативно решать задачи борьбы с COVID-19", - сказал Глеб Никитин.

Поправки в проект бюджета сначала рассмотрит профильный комитет Заксобрания, а затем все 50 депутатов парламента региона рассмотрят его 24 февраля.

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом. Так, за 9 февраля было зарегистрировано 5120 заболевших коронавирусом. При этом 236 830 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за 9 февраля по выздоровлению были выписаны 1410 человек.

В связи с этим губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.