Дальнеконстантиновский район стал лидером по производству молока в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министерство сельского хозяйства Нижегородской области опубликовало рейтинг районов-лидеров по валовому производству молока в 2021 году.

Как пояснил глава министерства Николай Денисов, ежегодные итоги позволяют отследить динамику развития отрасли, а также оценить, как работают программы господдержки, есть ли необходимость в их корректировке.

По итогам 2021 года валовое производство молока увеличилось в 24 районах Нижегородской области.

Так, лидерами по объёмам производства стали:

- Дальнеконстантиновский район – 50 000 тонн;

- Пильнинский район – 47 800 тонн;

- Бутурлинский район – 36 000 тонн;

- Богородский район – 35 300 тонн;

- Ковернинский район – 31 600 тонн;

- Лысковский район – 31 500 тонн;

- Починковский район – 31 500 тонн;

- Кстовский район – 25 400 тонн;

- Гагинский район – 21 800 тонн;

- Вадский район – 21 600 тонн;

- Городецкий район – 21 000 тонн.

Напомним, cельхозорганизации и фермерские хозяйства Нижегородской области в 2021 году произвели 583,5 тысячи тонн молока. Так, по итогам 2021 года средний надой от одной коровы составил 6885 кг, что почти на 250 кг превысило уровень 2020-го.

На сегодняшний день собственным молоком и молочной продукцией Нижегородская область обеспечена на 80%, а к 2025 году этот показатель планируется повысить до 90%.Такой объём будут готовы переработать местные молочные заводы, с учётом планируемого расширения их производственных мощностей.

Также сообщалось, что более 20 животноводческих объектов введено в эксплуатацию в Нижегородской области по госпрограмме в 2021 году.