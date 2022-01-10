Дальнеконстантиновский район стал лидером по производству молока в 2021 году

Фото:
Министерство сельского хозяйства Нижегородской области опубликовало рейтинг районов-лидеров по валовому производству молока в 2021 году.
Как пояснил глава министерства Николай Денисов, ежегодные итоги позволяют отследить динамику развития отрасли, а также оценить, как работают программы господдержки, есть ли необходимость в их корректировке.
По итогам 2021 года валовое производство молока увеличилось в 24 районах Нижегородской области.
Так, лидерами по объёмам производства стали:
- Дальнеконстантиновский район – 50 000 тонн;
- Пильнинский район – 47 800 тонн;
- Бутурлинский район – 36 000 тонн;
- Богородский район – 35 300 тонн;
- Ковернинский район – 31 600 тонн;
- Лысковский район – 31 500 тонн;
- Починковский район – 31 500 тонн;
- Кстовский район – 25 400 тонн;
- Гагинский район – 21 800 тонн;
- Вадский район – 21 600 тонн;
- Городецкий район – 21 000 тонн.
Напомним, cельхозорганизации и фермерские хозяйства Нижегородской области в 2021 году произвели 583,5 тысячи тонн молока. Так, по итогам 2021 года средний надой от одной коровы составил 6885 кг, что почти на 250 кг превысило уровень 2020-го.
На сегодняшний день собственным молоком и молочной продукцией Нижегородская область обеспечена на 80%, а к 2025 году этот показатель планируется повысить до 90%.Такой объём будут готовы переработать местные молочные заводы, с учётом планируемого расширения их производственных мощностей.
Также сообщалось, что более 20 животноводческих объектов введено в эксплуатацию в Нижегородской области по госпрограмме в 2021 году.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+