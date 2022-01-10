Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2022 14:32  [54] Система WebMoney прекратила операции с рублевыми кошельками
11 февраля 2022 13:56  [79] Дальнеконстантиновский район стал лидером по производству молока в 2021 году
11 февраля 2022 13:14  [477] Нижегородская область с 1 сентября перейдет на новую систему оплаты труда учителей
11 февраля 2022 13:09  [110] Грантовый фонд поддержки научных исследований увеличат на 50 млн рублей
11 февраля 2022 12:29  [130] Более 14,5 млн платежей по услугам ЖКХ внесли нижегородцы в почтовых отделениях
11 февраля 2022 12:17  [147] Более 4,6 тысяч человек заболели коронавирусом в Нижегородской области за прошедшие сутки
11 февраля 2022 12:08  [215] Более 20 млн рублей выделили на благоустройство сквера на месте бывшего кладбища на ул.Родионова
11 февраля 2022 11:48  [252] Росприроднадзор оштрафовал нижегородского производителя солений "Белоручка" на 2,6 млн рублей
11 февраля 2022 10:35  [164] Александр Суханов: "Нижегородская область первой предложила и реализовала механизм решения проблемы "обманутых дольщиков"
11 февраля 2022 10:26  [301] Депутаты ЗС НО выделили свои служебные автомобили для помощи медикам
Общество

Дальнеконстантиновский район стал лидером по производству молока в 2021 году

11 февраля 2022 13:56  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министерство сельского хозяйства Нижегородской области опубликовало рейтинг районов-лидеров по валовому производству молока в 2021 году.

Как пояснил глава министерства Николай Денисов, ежегодные итоги позволяют отследить динамику развития отрасли, а также оценить, как работают программы господдержки, есть ли необходимость в их корректировке.

По итогам 2021 года валовое производство молока увеличилось в 24 районах Нижегородской области.

Так, лидерами по объёмам производства стали:

- Дальнеконстантиновский район – 50 000 тонн;

- Пильнинский район – 47 800 тонн;

- Бутурлинский район – 36 000 тонн;

- Богородский район – 35 300 тонн;

- Ковернинский район – 31 600 тонн;

- Лысковский район – 31 500 тонн;

- Починковский район – 31 500 тонн;

- Кстовский район – 25 400 тонн;

- Гагинский район – 21 800 тонн;

- Вадский район – 21 600 тонн;

- Городецкий район – 21 000 тонн.

Напомним, cельхозорганизации и фермерские хозяйства Нижегородской области в 2021 году произвели 583,5 тысячи тонн молока. Так, по итогам 2021 года средний надой от одной коровы составил 6885 кг, что почти на 250 кг превысило уровень 2020-го.

На сегодняшний день собственным молоком и молочной продукцией Нижегородская область обеспечена на 80%, а к 2025 году этот показатель планируется повысить до 90%.Такой объём будут готовы переработать местные молочные заводы, с учётом планируемого расширения их производственных мощностей.

Также сообщалось, что более 20 животноводческих объектов введено в эксплуатацию в Нижегородской области по госпрограмме в 2021 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
апк молоко Сельское хозяйство
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2022 18:58  [907] Более 20 животноводческих объектов введено в эксплуатацию в Нижегородской области по госпрограмме в 2021 году
31 января 2022 19:04  [602] Производство молока выросло в Нижегородской области в 2021 году
14 декабря 2021 14:20  [1996] Нижегородская область обеспечена молоком на 80%
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph