Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
14 февраля 2022 12:47  [80] Четыре авиакомпании оштрафованы за нарушение прав пассажиров в нижегородском аэропорту
14 февраля 2022 12:32  [86] Почти пять тысяч нижегородцев заразились COVID-19 за прошедшие сутки
14 февраля 2022 11:56  [132] Государственная кадастровая оценка недвижимости пройдёт в Нижегородской области в 2023 году
14 февраля 2022 11:40  [122] Нижегородский конкурс "Горьковская игрушка" высоко оценили за рубежом
14 февраля 2022 10:49  [257] Строительство трех развязок на трассе М-12 началось в Нижегородской области
14 февраля 2022 10:17  [275] Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству жизни
14 февраля 2022 10:07  [147] Более 240 бригад направили ДУКи и обслуживающие компании Нижнего Новгорода на уборку снега и наледи
14 февраля 2022 09:14  [239] Оттепель продолжится в Нижегородской области на этой неделе
13 февраля 2022 17:18  [479] Движение нижегородских электричек на Заволжском направлении изменят в феврале
13 февраля 2022 14:17  [624] Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области
Общество

Четыре авиакомпании оштрафованы за нарушение прав пассажиров в нижегородском аэропорту

14 февраля 2022 12:47  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четыре авиакомпании оштрафованы за нарушение прав пассажиров в нижегородском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Согласно информации, к ответственности были привлечены авиакомпании "S7", "Победа", "NordStar" и "Red Wings".

Организациям назначены штрафы на сумму 20 тысяч рублей. Еще одна авиакомпания в настоящий момент обжалует постановление о штрафе в 25 тысяч рублей в Арбитражном суде.

Напомним, что 2 ноября прошлого года нижегородский аэропорт "Чкалов" внепланово принял 33 самолета из-за сильного тумана в Москве. 

Многие пассажиры были вынуждены несколько часов ждать вылета без еды и воды, так как авиакомпании не предоставили питание и напитки. Сообщалось, что на борту одного из задержанных самолетов стало плохо ребенку.

Питание пассажиров, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, было обеспечено нижегородскими компаниями.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аэропорт Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
02 ноября 2021 13:56  [911] Более 30 самолетов внепланово принял нижегородский аэропорт из-за непогоды в Москве
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph