Фото:
Четыре авиакомпании оштрафованы за нарушение прав пассажиров в нижегородском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.
Согласно информации, к ответственности были привлечены авиакомпании "S7", "Победа", "NordStar" и "Red Wings".
Организациям назначены штрафы на сумму 20 тысяч рублей. Еще одна авиакомпания в настоящий момент обжалует постановление о штрафе в 25 тысяч рублей в Арбитражном суде.
Напомним, что 2 ноября прошлого года нижегородский аэропорт "Чкалов" внепланово принял 33 самолета из-за сильного тумана в Москве.
Многие пассажиры были вынуждены несколько часов ждать вылета без еды и воды, так как авиакомпании не предоставили питание и напитки. Сообщалось, что на борту одного из задержанных самолетов стало плохо ребенку.
Питание пассажиров, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, было обеспечено нижегородскими компаниями.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+