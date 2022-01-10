Четыре авиакомпании оштрафованы за нарушение прав пассажиров в нижегородском аэропорту Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четыре авиакомпании оштрафованы за нарушение прав пассажиров в нижегородском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Согласно информации, к ответственности были привлечены авиакомпании "S7", "Победа", "NordStar" и "Red Wings".

Организациям назначены штрафы на сумму 20 тысяч рублей. Еще одна авиакомпания в настоящий момент обжалует постановление о штрафе в 25 тысяч рублей в Арбитражном суде.

Напомним, что 2 ноября прошлого года нижегородский аэропорт "Чкалов" внепланово принял 33 самолета из-за сильного тумана в Москве.

Многие пассажиры были вынуждены несколько часов ждать вылета без еды и воды, так как авиакомпании не предоставили питание и напитки. Сообщалось, что на борту одного из задержанных самолетов стало плохо ребенку.

Питание пассажиров, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, было обеспечено нижегородскими компаниями.