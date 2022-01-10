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Общество

Коронавирусом в Нижегородской области за сутки заболели еще 4992 человека

15 февраля 2022 12:07  [149] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

4 992 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 14 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 4820 заболевших коронавирусом - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 315 172 человек.

При этом 243 483 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1027 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 810 человек, в том числе за последние сутки скончались 17 нижегородцев. Еще 650 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.90. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 16%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 268 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 803

2.    г.о.г. Арзамас – 5 047 (+89)

3.    Арзамасский – 2 848 (+10)     

4.    Балахнинский – 9 236 (+88)   

5.    Богородский – 5 763 (+42)

6.    Большеболдинский – 1 389   

7.    Большемурашкинский – 1 004    

8.    г.о.г. Бор – 12 831 (+1)

9.    Бутурлинский – 927   

10.  Вадский – 1 086

11.  Варнавинский район – 847

12.  Вачский – 2 560  

13.  Ветлужский – 2 149 (+61)  

14.  Вознесенский – 1 120   

15.  Володарский – 4 913    

16.  Воротынский – 1 513    

17.  Воскресенский – 1 444            

18.  Выксунский – 5 668 (+1)    

19.  Гагинский – 1 295          

20.  Городецкий – 9 947 (+1)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 887    

22.  Дзержинск – 29 262 (+254)

23.  Дивеевский – 2 030  

24.  Княгининский – 1 116                  

25.  Ковернинский – 1 844                 

26.  Краснобаковский – 1 716   

27.  Краснооктябрьский – 1 373       

28.  Кстовский – 6 956 (+274)

29.  Кулебакский – 5 935 (+194)            

30.  Лукояновский – 2 428      

31.  Лысковский – 4 628 (+28)     

32. Навашинский – 4 115  

33.  Павловский – 8 542 (+124)

34.  Первомайский – 644        

35.  Перевозский – 694      

36.  Пильнинский – 2 426                

37.  Починковский – 2 300            

38.  Семеновский – 2 533   

39.  Сергачский – 3 115 (+33)      

40.  Сеченовский – 1 726 (+32)          

41.  Сокольский – 1 294   

42.  Сосновский – 3 274    

43.  Спасский – 783

44.  Тонкинский – 1 217 (+19)     

45.  Тоншаевский – 2 228 (+32)  

46.  Уренский – 3 653 (+9)      

47.  Чкаловский – 2 140         

48.  Шарангский – 1 417 (+12)           

49.  Шатковский – 4 122 (+67)     

50.  Шахунский – 5 100 (+106)     

51.  Нижний Новгород – 131 241 (+3 515)

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Теги:
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