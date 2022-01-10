Коронавирусом в Нижегородской области за сутки заболели еще 4992 человека

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4 992 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 14 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано 4820 заболевших коронавирусом - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 315 172 человек.
При этом 243 483 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1027 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 810 человек, в том числе за последние сутки скончались 17 нижегородцев. Еще 650 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.90. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 16%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 268 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 803
2. г.о.г. Арзамас – 5 047 (+89)
3. Арзамасский – 2 848 (+10)
4. Балахнинский – 9 236 (+88)
5. Богородский – 5 763 (+42)
6. Большеболдинский – 1 389
7. Большемурашкинский – 1 004
8. г.о.г. Бор – 12 831 (+1)
9. Бутурлинский – 927
10. Вадский – 1 086
11. Варнавинский район – 847
12. Вачский – 2 560
13. Ветлужский – 2 149 (+61)
14. Вознесенский – 1 120
15. Володарский – 4 913
16. Воротынский – 1 513
17. Воскресенский – 1 444
18. Выксунский – 5 668 (+1)
19. Гагинский – 1 295
20. Городецкий – 9 947 (+1)
21. Дальнеконстантиновский – 1 887
22. Дзержинск – 29 262 (+254)
23. Дивеевский – 2 030
24. Княгининский – 1 116
25. Ковернинский – 1 844
26. Краснобаковский – 1 716
27. Краснооктябрьский – 1 373
28. Кстовский – 6 956 (+274)
29. Кулебакский – 5 935 (+194)
30. Лукояновский – 2 428
31. Лысковский – 4 628 (+28)
32. Навашинский – 4 115
33. Павловский – 8 542 (+124)
34. Первомайский – 644
35. Перевозский – 694
36. Пильнинский – 2 426
37. Починковский – 2 300
38. Семеновский – 2 533
39. Сергачский – 3 115 (+33)
40. Сеченовский – 1 726 (+32)
41. Сокольский – 1 294
42. Сосновский – 3 274
43. Спасский – 783
44. Тонкинский – 1 217 (+19)
45. Тоншаевский – 2 228 (+32)
46. Уренский – 3 653 (+9)
47. Чкаловский – 2 140
48. Шарангский – 1 417 (+12)
49. Шатковский – 4 122 (+67)
50. Шахунский – 5 100 (+106)
51. Нижний Новгород – 131 241 (+3 515)
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