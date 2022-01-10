Александр Егоров: "Здравоохранение – одна из приоритетных зон внимания нижегородского правительства" Политика

Александр Егоров Фото: dzerjinsk.ru

"Здравоохранение – одна из приоритетных зон внимания губернатора и правительства Нижегородской области, которые адекватно и быстро реагируют на возникающую в этой сфере ситуацию", - заявил политолог, директор Центра стратегических инициатив Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Егоров.

По его словам, показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области по-прежнему достаточно высоки: 13 февраля – 4583 заболевших, 14 февраля – 4820.

"Хотя "омикрон" и считается менее опасным вариантом заболевания, чем "дельта", вопросам здравоохранения в такой ситуации требуется уделять самое пристальное внимание. К этой повестке добавляется еще несколько моментов. Это взаимодействие региона с федеральной властью, направленное на получение средств, без которых невозможно в должном объеме провести модернизацию и первичного звена здравоохранения, и того масштабного капремонта, который запланирован в областной детской больнице.", - отметил Александр Егоров.

"А также возникавшие в декабре прошлого года проблемы с обеспечением льготников лекарствами. Если принять во внимание все вышесказанное, то нетрудно понять логику действий губернатора, который инициировал выделение для системы здравоохранения дополнительно более полумиллиарда рублей. В частности, на обеспечение лекарствами льготников и больных коронавирусом, а также на разработку документации для капитального ремонта детской областной больницы", - добавил политолог

Он подчеркнул, что капремонт детской областной – это шаг в нужном направлении.

"Область уже вложила в этот объект 140 миллионов рублей за три года, однако требовались более значительные средства – почти два миллиарда рублей, которые в конце концов губернатору Нижегородской области удалось получить. Особое внимание также нужно уделить кадровой проблеме здравоохранения. Надеюсь, Глеб Никитин найдет возможности для привлечения молодых специалистов в лечебные учреждения региона. А его усилия для решения задач, о которых сказано выше, можно только приветствовать", - сказал политолог в заключение.