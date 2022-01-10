Более 4,3 тысяч нижегородцев заболели коронавирусом за сутки в Нижегородской области

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4 301 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 20 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано 3 552 случаев заболевания коронавирусом - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 339 622 человек.
При этом 263 610 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 088 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 979 человек, в том числе за последние сутки скончались 20 нижегородцев. Еще 219 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.81. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 22%.
Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".
Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 821 (+5)
2. г.о.г. Арзамас – 5 107 (+31)
3. Арзамасский – 3 358 (+119)
4. Балахнинский – 9 785 (+153)
5. Богородский – 6 548 (+94)
6. Большеболдинский – 1 412 (+15)
7. Большемурашкинский – 1 038 (+24)
8. г.о.г. Бор – 13 537 (+107)
9. Бутурлинский – 1 056 (+36)
10. Вадский – 1 295 (+8)
11. Варнавинский район – 891 (+12)
12. Вачский – 3 033 (+82)
13. Ветлужский – 2 267 (+51)
14. Вознесенский – 1 125
15. Володарский – 5 219 (+40)
16. Воротынский – 1 676 (+24)
17. Воскресенский – 1 550 (+36)
18. Выксунский – 6 032 (+51)
19. Гагинский – 1 321 (+6)
20. Городецкий – 10 725 (+117)
21. Дальнеконстантиновский – 1 990 (+24)
22. Дзержинск – 30 907 (+139)
23. Дивеевский – 2 045 (+4)
24. Княгининский – 1 193 (+14)
25. Ковернинский – 1 876 (+14)
26. Краснобаковский – 1 818 (+50)
27. Краснооктябрьский – 1 426
28. Кстовский – 7 791 (+161)
29. Кулебакский – 6 215 (+182)
30. Лукояновский – 2 462 (+20)
31. Лысковский – 4 846 (+29)
32. Навашинский – 4 423 (+39)
33. Павловский – 10 098 (+406)
34. Первомайский – 673 (+21)
35. Перевозский – 1 052 (+185)
36. Пильнинский – 2 629 (+55)
37. Починковский – 2 599 (+20)
38. Семеновский – 2 776 (+79)
39. Сергачский – 3 187 (+34)
40. Сеченовский – 1 908 (+106)
41. Сокольский – 1 317 (+20)
42. Сосновский – 3 654 (+111)
43. Спасский – 819 (+3)
44. Тонкинский – 1 269 (+29)
45. Тоншаевский – 2 287 (+12)
46. Уренский – 3 789 (+77)
47. Чкаловский – 2 189 (+17)
48. Шарангский – 1 490 (+34)
49. Шатковский – 4 483 (+56)
50. Шахунский – 5 423 (+163)
51. Нижний Новгород – 142 149 (+1 186)
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