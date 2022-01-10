Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
23 февраля 2022 19:38  [290] Депутаты "Единой России" начали встречаться с жителями Донбасса, которые приехали в Нижегородскую область
23 февраля 2022 19:22  [281] Сотрудников МЧС поздравили с Днем защитника Отечества в рамках акции #ГероямПосвящается
23 февраля 2022 17:52  [349] Эвакуированные в Нижегородскую область мужчины из ДНР и ЛНР получили подарки к 23 февраля
23 февраля 2022 17:10  [311] Нижегородцы 23 февраля почтили память полководца Александра Суворова в регионе
23 февраля 2022 16:04  [311] Автопоезд “Единой России” привез 800 тонн груза в Ростовскую область для жителей Донбасса
23 февраля 2022 15:46  [347] Юная жительница Донбасса рассказала Андрею Турчаку про игрушки
23 февраля 2022 14:18  [401] Глеб Никитин почтил память защитников Отечества в Нижегородском кремле
23 февраля 2022 12:16  [324] Глеб Никитин поздравил с Днем защитника Отечества династию нижегородских пограничников Шмагриных
23 февраля 2022 11:16  [325] Олег Лавричев: "Русский солдат – это пример мужества, отваги, патриотизма"
23 февраля 2022 10:55  [385] Юрий Шалабаев: "Очень важно не просто отстоять мирное небо, но и сохранить его для своих детей и внуков"
Общество

Более 4,3 тысяч нижегородцев заболели коронавирусом за сутки в Нижегородской области

21 февраля 2022 12:35  [575] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

4 301 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 20 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 3 552 случаев заболевания коронавирусом - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 339 622 человек.

При этом 263 610 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 088 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 979 человек, в том числе за последние сутки скончались 20 нижегородцев. Еще 219 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.81. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 22%.

Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 821 (+5)

2.    г.о.г. Арзамас – 5 107 (+31)

3.    Арзамасский – 3 358 (+119)      

4.    Балахнинский – 9 785 (+153)   

5.    Богородский – 6 548 (+94)

6.    Большеболдинский – 1 412 (+15)    

7.    Большемурашкинский – 1 038 (+24)    

8.    г.о.г. Бор – 13 537 (+107)

9.    Бутурлинский – 1 056 (+36)   

10.  Вадский – 1 295 (+8)

11.  Варнавинский район – 891 (+12)

12.  Вачский – 3 033 (+82)  

13.  Ветлужский – 2 267 (+51)  

14.  Вознесенский – 1 125   

15.  Володарский – 5 219 (+40)    

16.  Воротынский – 1 676 (+24)    

17.  Воскресенский – 1 550 (+36)            

18.  Выксунский – 6 032 (+51)    

19.  Гагинский – 1 321 (+6)          

20.  Городецкий – 10 725 (+117)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 990 (+24)    

22.  Дзержинск – 30 907 (+139)

23.  Дивеевский – 2 045 (+4)  

24.  Княгининский – 1 193 (+14)                  

25.  Ковернинский – 1 876 (+14)                 

26.  Краснобаковский – 1 818 (+50)   

27.  Краснооктябрьский – 1 426        

28.  Кстовский – 7 791 (+161)

29.  Кулебакский – 6 215 (+182)            

30.  Лукояновский – 2 462 (+20)      

31.  Лысковский – 4 846 (+29)     

32. Навашинский – 4 423 (+39)  

33.  Павловский – 10 098 (+406)

34.  Первомайский – 673 (+21)         

35.  Перевозский – 1 052 (+185)       

36.  Пильнинский – 2 629 (+55)                

37.  Починковский – 2 599 (+20)            

38.  Семеновский – 2 776 (+79)   

39.  Сергачский – 3 187 (+34)       

40.  Сеченовский – 1 908 (+106)           

41.  Сокольский – 1 317 (+20)   

42.  Сосновский – 3 654 (+111)    

43.  Спасский – 819 (+3)

44.  Тонкинский – 1 269 (+29)     

45.  Тоншаевский – 2 287 (+12)  

46.  Уренский – 3 789 (+77)      

47.  Чкаловский – 2 189 (+17)         

48.  Шарангский – 1 490 (+34)           

49.  Шатковский – 4 483 (+56)     

50.  Шахунский – 5 423 (+163)     

51.  Нижний Новгород – 142 149 (+1 186)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph