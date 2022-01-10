Симфонический оркестр выступит с программой "Гарри Поттер" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Симфонический оркестр выступит с программой "Гарри Поттер. Симфонический саундтрек" в Нижнем Новгороде 8 апреля в ДК ГАЗ. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, концерт будет сопровождается отрывками из книг Джоан Роулинг.

Симфонический оркестр под управлением Сергея Акимова (Москва) исполнит главные темы из саундтрека первых трех фильмов. Но это не простой оркестр, это коллектив юных магов-учеников школы Хогвартс. Со всех четырех факультетов были собраны самые талантливые студенты: скрипки из Гриффиндора, альты и виолончели из Слизерина, деревянные духовые из Пуффендуя, а медные духовые и ударные из Когтеврана.

Билеты можно купить по ссылке.