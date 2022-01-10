Глеб Никитин: "Наша задача – сплотиться вокруг позиции страны" Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Наша задача – сплотиться вокруг позиции страны", - сказал губернатор Нижегородской области перед заседанием регионального законодательного собрания 24 февраля.

По словам главы региона, Владимир Путин принял исторические решения несколько дней назад и сегодня утром.

"Это события, которые по-настоящему важны для каждого гражданина России, да и мира на самом деле. Наша задача в текущей ситуации сплотиться вокруг позиции страны", - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор сравнил реализуемые областные проекты со снарядами на фронте.

"На своём месте подносить, если на фронте снаряды, то здесь проекты. И реализовывать их в полной мере", - добавил он.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

В Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев. По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.