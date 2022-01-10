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Бизнес

Сборы группы "Росгосстрах" за 2021 год выросли на 17%

24 февраля 2022 12:42  [115] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Сборы группы "Росгосстрах" за 2021 год выросли на 17%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, сборы старейшего страховщика страны составили 100,1 млрд рублей, что на 14% больше, чем за 2020 год. Существенный рост (плюс 30%) показал и бизнес по страхованию жизни. Сборы дочерней компании ООО СК "Росгосстрах Жизнь" за 2021 год превысили 26 млрд рублей.

Выплаты клиентам "Росгосстраха" по всем видам страхования составили 41,4 млрд рублей, что на 16% выше аналогичного показателя 2020 года.
Наиболее заметные темпы роста сборов по отношению к 2020 году показали партнерский канал продаж (121%), корпоративный (112%) и агентский (110%). На 4% выросли также онлайн продажи компании.

Значительную часть страховой премии Группе "Росгосстрах" принесли обязательное страхование гражданской ответственности автомобилистов и добровольное автострахование, банкострахование, страхование имущества физических и юридических лиц, добровольное медицинское страхование (как классические программы, так и "коробочные" продукты), а также инвестиционное и накопительное страхование жизни.

С 2020 года "Росгосстрах" фокусируется не только страховании, но и активно развивает направление сервисных цифровых платформ. К концу 2021 года у компании полностью функционируют две сервисные вертикали из трех ("Мой_Сервис Мед" и "Мой_Сервис Авто"), к которым подключились более 150 тыс. клиентов, а на стадии подготовки к запуску третья вертикаль "Мой_Сервис Дом".

"В 2021 году рынок вернулся к нормальным постпандемийным показателям, а определяющими направлениями стали моторное страхование, банкострахование, добровольное медицинское страхование и страхование жизни. Группа "Росгосстрах" продолжает активное развитие всех этих линий бизнеса, а также остается одним из лидеров в имущественном страховании, - прокомментировал генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Геннадий Гальперин.

Надежность и устойчивость "Росгосстраха" подтверждена ведущими российскими и международными рейтинговыми агентствами. Агентство "Эксперт РА" установило компании рейтинг уровня "ruAА", а агентство S&P Global Ratings — рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг уровня "BB+". Прогноз по рейтингам стабильный. У компании "Росгосстрах Жизнь" рейтинг уровня "ruAА" от "Эксперт РА".

"Росгосстрах" остается самым узнаваемым страховым брендом страны. Это подтвердило исследование компании 4Service, проведенное в третьем квартале 2021 года. Оно показало, что уровень осведомленности жителей нашей страны о "Росгосстрахе" гораздо выше, чем о других российских страховых компаниях — причем, в большинстве регионов. В ходе репрезентативного опроса 3000 россиян 57% респондентов без подсказки назвали "Росгосстрах" синонимом слова "страхование". Знание бренда с подсказкой продемонстрировали 95% опрошенных (что на 3 процентных пункта выше, чем было в 2020 году).

В 2021 году, юбилейном для компании, более 1500 сотрудников и страховых агентов "Росгосстраха" были поощрены государственными наградами, почетными грамотами и благодарностями федеральных, региональных и муниципальных властей. Коллектив компании был удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина, а генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Геннадий Гальперин — медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие". На территории РФ действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система "Росгосстрах" отметила 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru

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Теги:
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