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Татьяна Гриневич: "Сейчас наша страна нуждается в сплоченности как никогда"

24 февраля 2022 18:47  [104]
Татьяна Гриневич

Татьяна Гриневич

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель регионального совета партии "Справедливая Россия-За правду" Татьяна Гриневич прокомментировала начало военной операции на Донбассе.

По ее словам, это событие важно для каждого гражданина России.

"Сейчас наша страна нуждается в сплоченности как никогда. Мы всецело разделяем позицию главы государства, уверена, как и большинство граждан нашей страны", - заявила Татьяна Гриневич.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. 

В Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев. По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.

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Теги:
ДНР Законодательное собрание Мнения
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