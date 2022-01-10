Владислав Егоров: "Мы не можем больше терпеть откровенную угрозу на наших границах" Общество

Владислав Егоров Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, первый секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров сообщил журналистам свое мнение о военной операции в Донбассе.

По словам депутата, КПРФ давно сформулировала свою позицию к нацистско-бандеровскому режиму, который насильно захватил власть на Украине.

"Восемь лет продолжается откровенный геноцид в отношении населения Донбасса. Сегодня очевидно, что киевский режим и не планировал выполнять минские соглашения, а лишь готовил «окончательное решение» по Донбассу, опираясь на поддержку США и НАТО. И это "окончательное решение" должно было, утопив ДЛНР в крови, создать основу для шантажа и прямого военного давления на Россию. Украинское руководство, ставшее марионеткой в руках Запада, открыто провоцировало Россию, подготавливая почву для натовской агрессии на восток.

Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. Мы себе этого просто не сможем простить.

Война не нужна России. Именно поэтому мы не можем больше терпеть эту откровенную угрозу на наших границах. Кто-то же должен защитить мирных жителей Донбасса. Ведь вслед за ними могут последовать и все остальные россияне. Сегодня защищаться значит давать отпор.

Принуждение к миру является целью специальной военной операции России. Она направлена не против мирных жителей Украины, а против тех, кто 8 лет осуществлял "бандеризацию" страны, готовил ее к участи плацдарма НАТО для удара по России.

Американские и натовские методы "миротворчества" всем нам давно известны. Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак, Афганистан, Ливии. Всюду агрессивные и хищные действия западных "миротворцев" оборачивались кровью, бедой и истреблением непокорных своей судьбе колоний.

Сегодня западные стратеги избрали главной целью Россию, а инструментом ее подчинения – нацистское руководство Украины.

Реальную политику на территории Украины сегодня диктуют оголтелые националисты. Они терроризируют украинский народ и навязывают агрессивный политический курс.

В условиях, когда Российская Федерация встала на защиту граждан Донбасса, необходимо оказать всемерную помощь беженцам и мирному населению ДНР и ЛНР. Призываем всё общество оказать им необходимое содействие и поддержку.

КПРФ уверена, что только демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам России, Украины и всей Европы. В деле борьбы за мир и недопущение возрождения фашизма считаем важным широко задействовать методы народной дипломатии и гуманитарного сотрудничества.

Мы считаем, что украинский народ самостоятельно определит судьбу своей страны, ее будущее. Но это решение должно быть принято им без давления со стороны сил, чуждых его интересам, использующих его лишь как разменную монету в борьбе с Россией, ради корыстных интересов западных монополий", - сказал Владислав Егоров.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

В Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев. По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.