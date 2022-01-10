Андрей Саносян избран почётным президентом региональной федерации каратэ Спорт

Андрей Саносян Фото: с сайта НРФК Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян избран на должность Почётного президента Нижегородской региональной федерации каратэ. Об этом сообщается на сайте организации. Согласно информации, данное решение принято на собрании Федерации, прошедшем 25 февраля. Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по современному пятиборью, бывший депутат Государственной думы РФ VII созыва Дмитрий Сватковский возглавил федерацию современного пятиборья Нижегородской области.

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