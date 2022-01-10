Более трех тысяч нижегородцев заразились коронавирусом в регионе за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

3 116 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 2 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 3 099 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 370 481 человек.

Согласно информации, 311 001 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 149 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 141 человек, в том числе за последние сутки скончались 12 жителей региона. Еще 234 человека были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.07 Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.

Напомним, 26 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в ТРЦ, театры, а также на массовые мероприятия. Увеличивается разрешённая заполняемость залов заведений общественного питания и номерного фонда гостиниц.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 947 (+11)

2. г.о.г. Арзамас – 5 588 (+7)

3. Арзамасский – 3 668 (+13)

4. Балахнинский – 10 577 (+190)

5. Богородский – 6 941 (+39)

6. Большеболдинский – 1 508 (+2)

7. Большемурашкинский – 1 366 (+9)

8. г.о.г. Бор – 14 944 (+211)

9. Бутурлинский – 1 330 (+37)

10. Вадский – 1 474 (+9)

11. Варнавинский район – 957 (+10)

12. Вачский – 3 422 (+8)

13. Ветлужский – 2 581 (+55)

14. Вознесенский – 1 252 (+25)

15. Володарский – 5 435 (+9)

16. Воротынский – 1 850 (+7)

17. Воскресенский – 1 829 (+20)

18. Выксунский – 6 615 (+118)

19. Гагинский – 1 469 (+19)

20. Городецкий – 11 950 (+155)

21. Дальнеконстантиновский – 2 303 (+29)

22. Дзержинск – 31 568 (+6)

23. Дивеевский – 2 109 (+13)

24. Княгининский – 1 246 (+1)

25. Ковернинский – 2 084 (+21)

26. Краснобаковский – 2 123 (+4)

27. Краснооктябрьский – 1 488 (+12)

28. Кстовский – 8 883 (+89)

29. Кулебакский – 7 138 (+33)

30. Лукояновский – 2 675 (+7)

31. Лысковский – 5 118 (+12)

32. Навашинский – 4 994 (+142)

33. Павловский – 12 133 (+274)

34. Первомайский – 952 (+17)

35. Перевозский – 1 344 (+24)

36. Пильнинский – 2 850 (+53)

37. Починковский – 2 893 (+41)

38. Семеновский – 3 424 (+67)

39. Сергачский – 3 319 (+60)

40. Сеченовский – 2 131 (+53)

41. Сокольский – 1 581 (+20)

42. Сосновский – 3 999 (+3)

43. Спасский – 868 (+4)

44. Тонкинский – 1 360 (+4)

45. Тоншаевский – 2 403 (+9)

46. Уренский – 4 266 (+88)

47. Чкаловский – 2 540 (+11)

48. Шарангский – 1 738 (+52)

49. Шатковский – 4 951 (+25)

50. Шахунский – 5 955 (+31)

51. Нижний Новгород – 153 299 (+957)