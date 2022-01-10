Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
03 марта 2022 12:37  [36] "Росгосстрах": все туристы за рубежом получают необходимую медицинскую помощь
03 марта 2022 12:26  [54] Более трех тысяч нижегородцев заразились коронавирусом в регионе за сутки
03 марта 2022 12:04  [71] Высокоточную систему автоматической диагностики сердца создали в ННГУ
03 марта 2022 11:40  [298] Жители Нижнего Новгорода поделились своим мнением о российской военной спецоперации на Украине
03 марта 2022 11:04  [140] Юрий Шалабаев поручил начать ремонт дорог в районах Нижнего Новгорода после наступления плюсовой температуры
03 марта 2022 10:12  [130] Горячую воду и свет отключат в 10 жилых домах Нижнего Новгорода
03 марта 2022 09:51  [157] Жители Арзамаса выбрали территорию водонапорной башни и Вечного огня для участия в конкурсе по благоустройству
03 марта 2022 09:07  [147] Нижегородские школьники пишут послания со словами благодарности ветеранам Великой Отечественной войны
02 марта 2022 20:39  [559] Глеб Никитин создал аккаунт в соцсети "ВКонтакте"
02 марта 2022 19:58  [333] Первое в Нижнем Новгороде отделение по паралимпийскому голболу откроется по поручению Юрия Шалабаева
Общество

Более трех тысяч нижегородцев заразились коронавирусом в регионе за сутки

03 марта 2022 12:26  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

3 116 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 2 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 3 099 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 370 481 человек.

Согласно информации, 311 001 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 149 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 141 человек, в том числе за последние сутки скончались 12 жителей региона. Еще 234 человека были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.07 Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.

Напомним, 26 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в ТРЦ, театры, а также на массовые мероприятия. Увеличивается разрешённая заполняемость залов заведений общественного питания и номерного фонда гостиниц.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 947 (+11)

2.    г.о.г. Арзамас – 5 588 (+7)

3.    Арзамасский – 3 668 (+13)     

4.    Балахнинский – 10 577 (+190)   

5.    Богородский – 6 941 (+39)

6.    Большеболдинский – 1 508 (+2)     

7.    Большемурашкинский – 1 366 (+9)    

8.    г.о.г. Бор – 14 944 (+211)

9.    Бутурлинский – 1 330 (+37)   

10.  Вадский – 1 474 (+9)

11.  Варнавинский район – 957 (+10)  

12.  Вачский – 3 422 (+8)  

13.  Ветлужский – 2 581 (+55)  

14.  Вознесенский – 1 252 (+25)   

15.  Володарский – 5 435 (+9)    

16.  Воротынский – 1 850 (+7)    

17.  Воскресенский – 1 829 (+20)            

18.  Выксунский – 6 615 (+118)    

19.  Гагинский – 1 469 (+19)           

20.  Городецкий – 11 950 (+155)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 303 (+29)    

22.  Дзержинск – 31 568 (+6)

23.  Дивеевский – 2 109 (+13)    

24.  Княгининский – 1 246 (+1)                   

25.  Ковернинский – 2 084 (+21)                  

26.  Краснобаковский – 2 123 (+4)   

27.  Краснооктябрьский – 1 488 (+12)         

28.  Кстовский – 8 883 (+89)

29.  Кулебакский – 7 138 (+33)            

30.  Лукояновский – 2 675 (+7)       

31.  Лысковский – 5 118 (+12)     

32. Навашинский – 4 994 (+142)  

33.  Павловский – 12 133 (+274)

34.  Первомайский – 952 (+17)          

35.  Перевозский – 1 344 (+24)       

36.  Пильнинский – 2 850 (+53)                 

37.  Починковский – 2 893 (+41)            

38.  Семеновский – 3 424 (+67)   

39.  Сергачский – 3 319 (+60)       

40.  Сеченовский – 2 131 (+53)           

41.  Сокольский – 1 581 (+20)   

42.  Сосновский – 3 999 (+3)    

43.  Спасский – 868 (+4)

44.  Тонкинский – 1 360 (+4)     

45.  Тоншаевский – 2 403 (+9)  

46.  Уренский – 4 266 (+88)      

47.  Чкаловский – 2 540 (+11)          

48.  Шарангский – 1 738 (+52)           

49.  Шатковский – 4 951 (+25)     

50.  Шахунский – 5 955 (+31)     

51.  Нижний Новгород – 153 299 (+957)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph