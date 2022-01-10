Более трех тысяч нижегородцев заразились коронавирусом в регионе за сутки

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3 116 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 2 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом накануне было зарегистрировано 3 099 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 370 481 человек.
Согласно информации, 311 001 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 149 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 141 человек, в том числе за последние сутки скончались 12 жителей региона. Еще 234 человека были госпитализированы за прошедшие сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.07 Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.
Напомним, 26 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в ТРЦ, театры, а также на массовые мероприятия. Увеличивается разрешённая заполняемость залов заведений общественного питания и номерного фонда гостиниц.
Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 947 (+11)
2. г.о.г. Арзамас – 5 588 (+7)
3. Арзамасский – 3 668 (+13)
4. Балахнинский – 10 577 (+190)
5. Богородский – 6 941 (+39)
6. Большеболдинский – 1 508 (+2)
7. Большемурашкинский – 1 366 (+9)
8. г.о.г. Бор – 14 944 (+211)
9. Бутурлинский – 1 330 (+37)
10. Вадский – 1 474 (+9)
11. Варнавинский район – 957 (+10)
12. Вачский – 3 422 (+8)
13. Ветлужский – 2 581 (+55)
14. Вознесенский – 1 252 (+25)
15. Володарский – 5 435 (+9)
16. Воротынский – 1 850 (+7)
17. Воскресенский – 1 829 (+20)
18. Выксунский – 6 615 (+118)
19. Гагинский – 1 469 (+19)
20. Городецкий – 11 950 (+155)
21. Дальнеконстантиновский – 2 303 (+29)
22. Дзержинск – 31 568 (+6)
23. Дивеевский – 2 109 (+13)
24. Княгининский – 1 246 (+1)
25. Ковернинский – 2 084 (+21)
26. Краснобаковский – 2 123 (+4)
27. Краснооктябрьский – 1 488 (+12)
28. Кстовский – 8 883 (+89)
29. Кулебакский – 7 138 (+33)
30. Лукояновский – 2 675 (+7)
31. Лысковский – 5 118 (+12)
32. Навашинский – 4 994 (+142)
33. Павловский – 12 133 (+274)
34. Первомайский – 952 (+17)
35. Перевозский – 1 344 (+24)
36. Пильнинский – 2 850 (+53)
37. Починковский – 2 893 (+41)
38. Семеновский – 3 424 (+67)
39. Сергачский – 3 319 (+60)
40. Сеченовский – 2 131 (+53)
41. Сокольский – 1 581 (+20)
42. Сосновский – 3 999 (+3)
43. Спасский – 868 (+4)
44. Тонкинский – 1 360 (+4)
45. Тоншаевский – 2 403 (+9)
46. Уренский – 4 266 (+88)
47. Чкаловский – 2 540 (+11)
48. Шарангский – 1 738 (+52)
49. Шатковский – 4 951 (+25)
50. Шахунский – 5 955 (+31)
51. Нижний Новгород – 153 299 (+957)
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