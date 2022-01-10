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Общество

Волонтеры нижегородского Красного Креста поздравили эвакуированных жительниц Донбасса с 8 марта

08 марта 2022 10:19  [91] Общество

Фото: Нижегородское областное отделение Российского Красного Креста

Волонтеры нижегородского Красного Креста поздравили эвакуированных жительниц Донбасса с 8 марта. Об этом сообщило Нижегородское областное отделение Российского Красного Креста.

Согласно информации, Красный Крест в рамках работы объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ активно помогает людям адаптироваться и обеспечивает всем самым нужным.

Так, волонтеры и добровольцы передают эвакуированным жителям Донбасса все необходимое – средства личной гигиены, предметы первой необходимости и многое другое.

Кроме того, эвакуированные в Нижегородскую область женщины получили поздравления с 8 марта.

Сообщается, что Российский Красный Крест открыл горячую линию для воссоединения семейных связей. 

Телефон: 8 800 700-44-50 (ежедневно с 9 до 21 часа по мск)

Электронная почта: rfl@redcross.ru

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Теги:
Волонтеры ДНР
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