Волонтеры нижегородского Красного Креста поздравили эвакуированных жительниц Донбасса с 8 марта Общество

Фото: Нижегородское областное отделение Российского Красного Креста

Волонтеры нижегородского Красного Креста поздравили эвакуированных жительниц Донбасса с 8 марта. Об этом сообщило Нижегородское областное отделение Российского Красного Креста.

Согласно информации, Красный Крест в рамках работы объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ активно помогает людям адаптироваться и обеспечивает всем самым нужным.

Так, волонтеры и добровольцы передают эвакуированным жителям Донбасса все необходимое – средства личной гигиены, предметы первой необходимости и многое другое.

Кроме того, эвакуированные в Нижегородскую область женщины получили поздравления с 8 марта.

Сообщается, что Российский Красный Крест открыл горячую линию для воссоединения семейных связей.

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