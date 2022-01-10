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Чуть более 2 тысяч жителей Нижегородской области заболели COVID-19 по данным на 9 марта

09 марта 2022 12:13  [85]

В Нижегородской области за минувшие сутки выявлено 2 011 новых случаев инфицирования COVID-19. Данные на 9 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом, общее количество госпитализированных с коронавирусом жителей региона составляет всего 60 человек

Накануне, 8 марта, в Нижегородской области было зарегистрировано 2 569 случаев заражения коронавирусом. По оценке регионального Минздрава коэффициент распространённости инфекции на территории области впервые за долгое время опустился ниже единицы и составляет 0,84.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки подтверждено 1 149 случаев заболевания, в районах области - 862.

Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости на 9 марта стали Бутурлинский (+152), Ардатовский (+127) и Выксунский (+119) районы. Всего за период пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 386 109 ​человек.

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 332 790 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 3 332 человека.

При этом, по данным Нижегородского Минздрава, свободный коечный фонд в ковид-госпиталях региона составляет 25%.

Ежедневная статистика летальных исходов при заболевании коронавирусом продолжает пополняться: на 9 марта от последствий COVID-19 умерло 10 человек. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе составляет 11 205.

Согласно оперативным данным, полную вакцинацию от коронавируса в Нижегородской области прошли 1 858 017 человек. Коллективный иммунитет на 9 марта составляет 54,3%.

Напомним, 3 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым были отменены обязательная дистанционная работа для 30% сотрудников нижегородских компаний и предприятий, а также обязательное ношение перчаток для сотрудников, контактирующих с клиентами.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать. Также напомним, что 26 февраля в Нижегородской области была отменена система QR-кодов.

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