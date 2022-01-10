Более 2 500 человек в Нижегородской области заболели COVID-19 за прошедшие сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области за минувшие сутки выявлено 2 569 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 2 338 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 384 098 человек.

Согласно информации, 329 458 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 968 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 195 человек, в том числе за последние сутки скончались 12 жителей региона. Еще 97 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

По данным регионального Минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.84. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.

Напомним, 26 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в ТРЦ, театры, а также на массовые мероприятия. Увеличивается разрешённая заполняемость залов заведений общественного питания и номерного фонда гостиниц.

3 марта были внесены следующие изменения: отмена обязательной дистанционной работы для 30% сотрудников нижегородских компаний и предприятий, а также обязательное ношение перчаток для сотрудников, контактирующих с клиентами.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать. Также напомним, что 26 февраля в Нижегородской области была отменена система QR-кодов.