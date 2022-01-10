ФНС приостановит блокировку операций по счетам должников до 1 июня Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ФНС приостановит блокировку операций по счетам должников до 1 июня. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе России.

Согласно информации, данное решение было принято для снижения рисков неплатежеспособности, связанных с ущербом в результате введения ограничительных мер в отношении России иностранными государствами и международными организациями.

Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки применения мер взыскания до предельных - в соответствии с налоговым законодательством.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области был создан ситуационный центр для мониторинга обстановки в экономике региона. Также ФНС приостановила инициирование банкротства должников.

Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.

Также Корпорация развития Нижегородской области собирает информацию от инвесторов о ситуации с реализацией проектов в регионе. В частности, специалисты обзванивают инвесторов, чтобы максимально оперативно выявить все проблемные точки и понять, кому необходима помощь в сложившейся обстановке. Кроме того, сообщить о вопросах, возникших в ходе реализации инвестпроектов, представители бизнеса могут по телефону горячей линии поддержки инвесторов: 8 (800) 350-12-52.