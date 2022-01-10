Теплоэнерго
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
11 марта 2022 13:33  [84] Запасы сахарного песка в Нижегородской области планируется увеличить
11 марта 2022 13:18  [101] Проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!" запущен россиянами в соцсетях
11 марта 2022 13:10  [89] Делегация Нижегородской области примет участие в III Международном форуме-выставке "Чистая страна"
11 марта 2022 12:59  [90] Менее 1500 человек заболело COVID-19 в Нижегородской области на 11 марта
11 марта 2022 12:50  [81] Профилактическая операция "Пешеход на переход" стартует на дорогах Нижнего Новгорода с 14 марта
11 марта 2022 12:34  [110] Лучших дворников выбрали в районах Нижнего Новгорода
11 марта 2022 12:04  [134] Презентация книги о Викторе Коноваленко состоялась на матче ХК "Чайка"
11 марта 2022 11:51  [132] Запрет на полеты в города на юге России продлен до 20 марта
11 марта 2022 11:40  [136] Площадь Узловую в Дзержинске благоустроят и на ней будет установлена стела "Город трудовой доблести"
11 марта 2022 11:24  [201] Движение транспорта временно приостановят на участке ул. Пушкина с 13 марта
Общество

Менее 1500 человек заболело COVID-19 в Нижегородской области на 11 марта

11 марта 2022 12:59  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области за минувшие сутки выявлено 1 484 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом, госпитализировано 185 человек. Данные на 11 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 10 марта, в Нижегородской области был зарегистрирован 1 991 случай заражения коронавирусом. По оценке регионального Минздрава коэффициент распространённости инфекции на территории области продолжает сохраняться ниже единицы и составляет 0,73.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки подтверждено 609 случаев заболевания, в районах области - 875.

Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости на 11 марта стали Бор, (+194), Арзамас (+144), Дзержинск (+91) и Балахнинский район (+87).

Всего же за период пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 389 584 ​человек.

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 338 166 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 2 572 человека.

По данным на 11 марта от последствий COVID-19 умерло 8 человек. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе составляет 11 224.

Согласно последним данным, коллективный иммунитет в регионе опустился до 54,3%.

Напомним, 3 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым были отменены обязательная дистанционная работа для 30% сотрудников нижегородских компаний и предприятий, а также обязательное ношение перчаток для сотрудников, контактирующих с клиентами. Ранее в Нижегородской области была отменена система QR-кодов.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Здравоохранение Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph