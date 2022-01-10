Менее 1500 человек заболело COVID-19 в Нижегородской области на 11 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области за минувшие сутки выявлено 1 484 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом, госпитализировано 185 человек. Данные на 11 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 10 марта, в Нижегородской области был зарегистрирован 1 991 случай заражения коронавирусом. По оценке регионального Минздрава коэффициент распространённости инфекции на территории области продолжает сохраняться ниже единицы и составляет 0,73.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки подтверждено 609 случаев заболевания, в районах области - 875.

Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости на 11 марта стали Бор, (+194), Арзамас (+144), Дзержинск (+91) и Балахнинский район (+87).

Всего же за период пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 389 584 ​человек.

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 338 166 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 2 572 человека.

По данным на 11 марта от последствий COVID-19 умерло 8 человек. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе составляет 11 224.

Согласно последним данным, коллективный иммунитет в регионе опустился до 54,3%.

Напомним, 3 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым были отменены обязательная дистанционная работа для 30% сотрудников нижегородских компаний и предприятий, а также обязательное ношение перчаток для сотрудников, контактирующих с клиентами. Ранее в Нижегородской области была отменена система QR-кодов.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.