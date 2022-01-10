Ещё 1 991 человек заболел COVID-19 в Нижегородской области на 10 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области за минувшие сутки выявлено 1 991 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом, госпитализировано 205 человек. Данные на 10 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 9 марта, в Нижегородской области было зарегистрировано 2 011 случаев заражения коронавирусом.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки подтверждено 942 случая заболевания, в районах области - 1 049.

Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости на 10 марта стали Арзамас (+253) и Павловский район (+111), а также Бор (+109), Кстовский (+107), Выксунский (+104), Богородский (+103) и Городецкий (+101) районы. Всего за период пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 388 100 ​человек.

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 335 594 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 2 804 человека.

По данным на 10 марта от последствий COVID-19 умерло 11 человек. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе составляет 11 216.

Согласно последним данным, полную вакцинацию от коронавируса в Нижегородской области прошли 1 858 017 человек. Коллективный иммунитет составляет 54,3%.

Напомним, в период с 28 февраля по 6 марта в Нижегородской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 19,3%. Также отмечается снижение заболеваемости COVID-19 на 25% среди всех возрастных групп.

Ранее Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области.