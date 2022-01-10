Замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин провел встречу с предпринимателями Бизнес

Андрей Бетин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин провел встречу с предпринимателями. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Согласно информации, на встрече, прошедшей 10 марта в Торгово-промышленной палате, обсуждались меры поддержки нижегородских предпринимателей.

В мероприятии приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, председатель НРО общественной организации "Опора России" Ирина Садовникова, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев, представители различных органов исполнительной власти и предпринимательского сообщества.

По словам Андрея Бетина, в региональном правительстве каждый руководитель каждого органа исполнительной власти и министерства сегодня находится в режиме круглосуточного доступа и готов решать любые вопросы в формате 24/7.

Также замгубернатора рассказал о перспективах развития рыбоводства в регионе.

Так, в рамках программы государственной поддержки предпринимателей "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области" в 2022 году выделено 18,1 млн рублей субсидий на развитие рыбоводства.

Кроме того, рыбоводным хозяйствам региона выплачиваются субсидии из областного бюджета на 1 кг реализованной или отгруженной на собственную переработку продукции товарной аквакультуры. Программа рассчитана на увеличение объема производства товарной рыбы к 2023 году до 584 тонн в год.

Все прозвучавшие в ходе встречи вопросы были занесены в протокол, их исполнение было взято под контроль заместителя губернатора.

"Очень хорошо, что в диалоге с предпринимателями участвовали министры и госслужащие. Сегодня крайне важно услышать инициативу снизу и использовать ее во благо", - подвел итоги встречи уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

Ранее нижегородский Минпромторг рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях санкционного давления.

Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.

Также Корпорация развития Нижегородской области собирает информацию от инвесторов о ситуации с реализацией проектов в регионе. В частности, специалисты обзванивают инвесторов, чтобы максимально оперативно выявить все проблемные точки и понять, кому необходима помощь в сложившейся обстановке. Кроме того, сообщить о вопросах, возникших в ходе реализации инвестпроектов, представители бизнеса могут по телефону горячей линии поддержки инвесторов: 8 (800) 350-12-52.