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Политика

Эксперт-мониторинг событий с 5 по 11 марта 2022 года от АНО "Минин-центр"

11 марта 2022 19:09  [125] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Ключевая цель специальной операции – денацификация Украины.

Как отметил член попечительского совета "Минин – центра", д.пол. н., профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член Совета по науке при Министерстве культуры РФ Сергей Черняховский, с существующей властью Украины договориться не получится. Невозможно, чтобы это милитаризованное и нацистское руководство перестало быть милитаризованным и нацистским и само провело демилитаризацию и денацификацию себя самого. Попытка убедить людоеда стать вегетарианцем – задача, по сути, не решаемая.

Любые договоренности с нацизмом означают признание права нацизма на существование и его сохранение. Сохранение нацизма означает создание для него возможностей на подготовку новой войны и его агрессию в удобное для него время.

Но даже если надеяться на чудо как таковое, весь предыдущий опыт ведения переговоров с киевскими нацистами показал одно: переговоры для них всегда были только инструментом для затягивания времени для того, чтобы перегруппироваться и накопить новые силы. Либо в ходе самих переговоров, либо после них, имитируя исполнение формально подписанных договоренностей и никаких настоящих гуманитарных коридоров для украинских горожан не будет.

Именно так они вели себя все годы после подписания Минских договоренностей: все подписали, ничего не исполняли, о приверженности Минску говорили – и собирали силы для новой войны. Именно так они будут вести себя, если и подпишут что-либо сейчас. Но театрализовывать и играть, прежде чем подписать или не подписать, они уже начинают. В теории и практике ведения переговоров есть такой прием: постоянный перенос времени и места переговоров. Отчасти он используется для игры на нервах партнера, но есть более серьезный смысл: приучать оппонента к согласию на другие правила игры. Переносится время на 15 минут или на день, важно приучать, что правила определяешь ты, создавая иллюзию доминирования.

Они этим и занимаются: то соглашаются на встречу, то ее переносят, то соглашаются на определенное время, то объявляют о его переносе, то соглашаются на согласованное место, то требуют нового. Пытаются создать внешнее впечатление, что хозяева положения они. И что переговоры нужны не им, а России. То есть что в военных действиях одерживают верх они — и их сюзеренам не нужно списывать их со счетов, а нужно помогать, посылать оружие и наращивать давление на Россию.

Это вопросы игровые – но есть системные.

Россия однозначно обозначила свою позицию. Пять компонентов: - признание ее суверенитета над Крымом, - признание независимости республик Донбасса, - демилитаризация Украины, - денацификация Украины, - нейтральный статус Украины.

Согласие киевского руководства на любую из этих позиций несет для него смертельный риск и угрозу со стороны тех сил, на которые он опирается, но которые он при этом не контролирует. И оно рискует быть уничтоженным ими же в тот самый день, когда такие договоренности подпишет.

Но даже если Киев их подпишет и уцелеет: можно говорить о серьезной значимости только первых двух пунктов – признание Крыма и Донбасса. И только потому, что он их и не контролирует – у него их нет, в этих вопросах речь идет лишь о признании уже сложившегося положения вещей.

Третий пункт, демилитаризация, состоит из двух составных. Первая — фактическое разоружение и роспуск нынешних ВСУ, что по факту еще выполнимо, поскольку в значительной степени может быть осуществлено в ходе самой военной операции. Вторая – запрет на обладание определенными видами вооружения в будущем, ограничение будущей численности новой украинской армии, демонтаж отраслей промышленности, способной производить запрещенное вооружение, и еще - запрет на ввоз подобного вооружения в страну.

Но исполнение таких пунктов может быть обеспечено только властью и руководством самой Украины. Если это будет нынешнее руководство, оно не будет иметь ни силы, ни воли, ни рычагов власти, чтобы данное обязательство исполнить. То есть это должно быть новое руководство – и подписывая подобные обязательства, нынешнее руководство должно соглашаться на свой неизбежный уход. Но тогда новое руководство самими этими обязательствами оказывается не связано и если и будет их исполнять, то не в силу данных документов, а в силу своей убежденности в необходимости демилитаризации. Но при таком руководстве и договоренности с нынешним не нужны — нужно только его согласие на передачу власти другим силам.

Четвертый пункт — денацификация еще сложнее. Потому что она не осуществится одномоментно по воле даже антифашистского руководства.

Денацификация – это комплексная программа, предполагающая:
1. выявление и суд над руководителями, идеологами и активистами нацистского режима и лицами, виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности;
2. устранение из системы из системы государственной власти, силовых и идеологических структур носителей нацисткой идеологии;
3. кадровая ротация в культурно-образовательных учреждениях, СМИ;
4. изменение школьных программ и замена педагогических кадров;
5. разработка и осуществление культурно-просветительных программ, знакомящих тех же школьников с преступлениями украинского нацизма, создание системы мемориалов, изменение топонимики страны, репертуаров театров, музеев, кинематографа.

Для этого уже недостаточно просто воли и желания антинацистского правительства – для этого нужна массовая политическая сила, обладающая идейным и кадровым потенциалом для того, чтобы не просто принимать антинацистские решения, а вести повседневную работу по денацификации на всех уровнях политической жизни страны. Кто на это способен в нынешней Украине, кроме республик Донбасса – на сегодня неясно. И этих людей еще предстоит собирать и организовывать.

Даже в зоне влияния СССР после 1945 года в ряде стран-союзников Германии полноценная денацификация не всегда доводилась до конца, как это было в Венгрии. В той же Польше, считающейся первой жертвой нацизма, подчас немецкие нацисты замещались нацистами польскими.

И пятый, геополитически чуть ли не самый важный пункт: обеспечение нейтрального статуса Украины. Проблема в том, что он у нее был совсем недавно – несколько лет назад. Она от него отказалась в ходе практически одного парламентского голосования. Отсюда получается, что никакие договоренности и конституционные закрепления гарантий этого статуса не дают.

Значит, нужны некие иные гарантирующие механизмы: от запрещения на обладание вооруженными силами до создания внешних контрольных механизмов, обладающих реальными властными полномочиями на территории Украины. А это будет означать ограничение суверенитета страны, что само по себе в итоге будет накапливать чувство вражды и унижения в обществе. То есть механизмы такого решения искать и создавать нужно, но к вопросу переговоров с нынешним нацистским режимом это отношения не имеет. И потому, что он недоговороспособен. И потому, что даже при желании он ничего подобного выполнить не может.

А своих сторонников в республиках Донбасса и передовых частях вооруженных сил РФ это может только нервировать: дончан — потому что им дорого обошелся Минск. Русских, в широким смысле этого понятия, живущих на Украине и боящихся оставления их под нацисткой властью, которая значительно увеличит свой репрессивный пресс в случае отхода нашего контингента. Солдат — потому что сложно идти в бой на врага с сознанием того, что кто-то в этот момент заключает с ним соглашение о прекращении огня, так и тянет, как минимум, подождать и посмотреть, чем все закончится. Поэтому, вести переговоры можно только об условиях сложения оружия и передачи власти новому руководству страны и личных гарантиях уходящим персонам.

Процесс денацификации будет многолетним, сложным и опасным. К нему надо готовиться тщательно, с учетом национальных, экономических, социальных, культурных, психологических особенностей населения Украины, однозначно понимая, что без его завершения все жертвы, человеческие и экономические будут напрасны.

Региональная тема – Развитие IT-отрасли в Нижегородской области, как фактор независимости России.

По мнению эксперта "Минин – центра" директора института информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н. И. Лобачевского, доктора физико-математических наук Николая Золотых, после начала специальной военной операции страны Запада ввели против России пакет санкций с целью ударить по экономике страны, включая ее ИТ-отрасль. Опасаясь репутационных издержек, свои санкционные антироссийские меры ввели и многие высокотехнологичные западные компании. Так, остановили продажи в России корпорации Apple, Microsoft, Amazon, Dell, SAP, IBM, Oracle, Adobe, Intel, AMD, NVidia, TSMC и др. Подобные недружеские шаги могут привести к большим проблемам в экономике в целом, ввиду чрезвычайного проникновения цифровых технологий во все ее отрасли.

2 марта вышел Указ Президента по новым мерам поддержки ИТ-сектора. Теперь ИТ-компании смогут получать субсидированные кредиты, работникам ИТ-отрасли будут предоставлена льготные условия ипотеки и отсрочка от срочной службы в армии. Упрощается порядок найма иностранных программистов и получения ими вида на жительство. На ближайшие 3 года ИТ-компании освобождают от налога на прибыль, а также от налогового, валютного и другого контроля. Также будут предоставляться гранты на разработку конкурентоспособных аналогов западных продуктов. Государство упростит процесс закупки программного обеспечения и сосредоточится на закупке программ у отечественных разработчиков.

Все эти меры должны сгладить последствия антироссийских санкций против ИТ-отрасли. Более того, эти шаги должны привести к ускорению процесса импортозамещения в отрасли. Уход многих иностранных компаний приведет к отказу от их программного обеспечения, а значит к постепенному переходу на все отечественное. Различные меры по ослаблению финансового и другого контроля помогут пережить “переходный” период. Обсуждается также возможность временного отказа от уголовного преследования за использование несанкционированного программного обеспечения.

Сложнее обстоит дело с оттоком квалифицированных кадров за рубеж. Некоторые зарубежные компании уже сейчас проводят полную релокацию своих сотрудников в другие страны. Льготная ипотека и отсрочка от армии помогут замедлить этот процесс, но нужны дополнительные меры.

Наиболее сложная ситуация с аппаратным обеспечением. Intel, AMD, NVidia остановили продажи в Россию. Тайваньская компания TSMC отказался от сотрудничества по производству наших процессоров Байкал и Эльбрус. Нам остается только договариваться с китайскими партнерами, в частности, с имеющей свое подразделение в Нижнем Новгороде, компанией Huawei.

Правительство Нижегородской области совместно с представителями ведущих ИТ-компаний подготовили свой перечень актуальных вопросов и предложений для поддержки отрасли.

Нижний Новгород является одним из центров ИТ-индустрии и ИТ-образования в России. Здесь сложились уникальные условия, которые могут и в наше непростое время укрепить эти позиции и превратить в центр дальнейшего роста российской ИТ-индустрии. Большую роль в этом должен сыграть создаваемый командой губернатора вместе с ННГУ имени Н. И. Лобачевского и другими ведущими университетами региона ИТ-кампус "Неймарк”, объединяющей в одном месте индустрию и образование.

Муниципальная тема – Глобальные санкции против российского спорта должны стимулировать работу на местах.

Гимнастка Дина Аверина удостоена госнаград в преддверии 8 Марта.

Как отметил эксперт "Минин – центра", директор ГАУ НО "ФОК в г. Городец" Алексей Аверин, говоря о перспективах развития физкультуры и спорта в муниципалитетах Нижегородской области, в наши сложные времена, когда многие международные спортивные организации исключают российские команды из крупнейших соревнований и отзывают легионеров, встает вопрос о переформатировании физкультурно–спортивной работы в стране. Освобождающиеся средства от "покупки" зарубежных атлетов и неучастия в мировых и континентальных чемпионатах, кубковых соревнованиях надо вкладывать в отечественный детско–юношеский спорт, возрождать советскую школу селективной работы.

В масштабе внутрирегионального спортивного взаимодействия хочется привести ряд примеров и обсудить несколько тем.

Хоккейная спортивная школа "Мотор" из Заволжья подписала с "Торпедо" договор, по которому клуб КХЛ будет оказывать посильную финансовую поддержку, в районе 5-6 миллионов рублей в год, для финансирования поездок на соревнования в разных юношеских лигах, в юниорской хоккейной лиг. Раз в месяц планируется показывать выставочные матчи, проводить мастер – классы, на которые будут приезжать игроки из "Торпедо". Такое начинание целесообразно поддержать и распространить во всем регионе, в том числе и в географически удаленных ФОКах. Понятно, что самые сильные атлеты находятся в Нижнем Новгороде, но все – таки желательно их потенциал надо максимально использовать для популяризации спорта, как социального лифта, так и пропаганды здорового образа жизни.

Затрону еще одно направление спортивной проблематики. Хорошо, что возрожден проект строительства жилья в сельских муниципальных образованиях региона для привлечения специалистов.

Думаю, что увеличение количества грантов на физкультуру и спорт в рамках данного проекта и в сложившейся ситуации, когда санкциями бьют по здоровью молодого поколения страны, было бы актуально. Понимаю - врачи, учителя, это правильно, я только за обеими руками, но развитие спорта надо также стимулировать, так как не хватает квалифицированных тренеров. У нас юноши и девушки, заканчивая НГПУ им. К.Минина, ННГУ им. Н.И.Лобачевского по спортивным и физкультурным специальностям, остаются в Нижнем Новгороде. Редко кто поедет на периферию области, только если оттуда родом. Поэтому для молодых профессионалов нужна серьезная мотивация жильем и "подъемными".

Считаю необходимым более полноценно использовать существующий физкультурно-учительский состав. Предлагаю проводить дополнительную спортивную подготовку для культивирования популярных в том или ином муниципалитете видов спорта. Например, в Дальнем Константинове активно развивается волейбол, значит, учителю физкультуры целесообразно организовать дополнительный курс по этому виду спорта, выделить и под это направление определенные средства. Арзамас известен своей школой фехтования, соответственно необходима помощь в этом направлении.

Небольшая, по сути, организационная и финансовая поддержка может помочь и сдвинуть большое физкультурно–спортивное дело, ведь большой спорт начинается на малой родине.

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Теги:
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