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Бизнес

Иван Разуваев: "Антикризисные программы льготного кредитования МСП – важная и своевременная мера"

13 марта 2022 10:31  [92] Бизнес
Иван Разуваев

Иван Разуваев

Фото: Торгово-промышленная палата

Антикризисные программы льготного кредитования МСП – важная и своевременная мера. Об этом заявил генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев, комментируя запуск соответствующих программ, которые дают возможность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет.

Программа оборотного кредитования позволит малым предприятиям получить льготный кредит (или рефинансировать ранее полученный) по ставке не выше 15% годовых, а средним предприятиям - не выше 13,5%. Общий объем кредитования составит 340 млрд рублей. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года.

"Введенные санкции затронули практически все сферы экономики. Есть большое количество предпринимателей, действующих инвесторов, у которых заключены контракты на поставку импортных комплектующих. Возникли вопросы с ростом цен. На данный момент субсидирование процентной ставки позволит сохранить бизнес на плаву и не остановить работу, сохранить рабочие места", - отметил Иван Разуваев.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики.

"Для бизнеса сейчас особенно актуальна проблема ликвидности, нехватки оборотных средств. Чтобы ее решить, необходимы льготные кредиты. Центробанк России совместно с федеральным правительством уже запустил антикризисные программы льготного кредитования МСП. Мы работаем над тем, чтобы сделать эти кредиты еще доступнее и компенсировать часть процентной ставки на уровне региона для отдельных отраслей экономики, включая МСП", - отметил Глеб Никитин.

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Теги:
бизнес Кредит МСП
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