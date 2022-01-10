Леонид Казинец: у России нет никакой зависимости от поставок оборудования из Европы Бизнес

Леонид Казинец Фото: с сайта stroi.mos.ru

У России нет никакой зависимости от поставок оборудования из Европы: все необходимые материалы для строительства недорогого жилья практически полностью производятся у нас в стране, а специальное оборудование можно закупить в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил член бюро правления РСПП, руководитель Национального объединения застройщиков Леонид Казинец.



По мнению эксперта, санкции никак не скажутся на спросе на недвижимость, поскольку людям нужны квартиры, нужны качественные офисы, нужны торговые центры, и это не имеет никакого отношения к действиям каких-то регуляторов за океаном.



"Думаю, что произойдет некоторое удорожание недвижимости в силу того, что будут более дорогие деньги. Вот мы видим действия Центробанка, который в понятных целях, чтобы исключить какие-то спекулятивные операции с иностранной валютой и по многим другим причинам поднял стоимость рефинансирования – значит стоимость кредитов возрастает. А когда кредиты дорожают, соответственно, дорожает и недвижимость, а это приведет к некоторому ускорению инфляции, и как следствие, к росту цен на недвижимости. По крайней мере, он будет довольно большой в этом году, дальше уже ситуация стабилизируется. Сейчас многие застройщики поднимают цены на недвижимость, это в первую очередь связано с тем, что некоторая часть материалов подорожает, произойдет некоторая коррекция цен на снабжение, подрядчиков, комплектующие - довольно объективная история. То есть, Центробанк дает сигнал о том, что инфляция будет выше, соответственно, и цены тоже растут", - сказал Леонид Казинец.



"У людей было на руках некоторое количество активов в рублях, которые менять сегодня на иностранную валюту неинтересно и бессмысленно, да и не за чем. Не за чем поддаваться панике, когда растет цена на валюту, то точно не надо ее в это время скупать -- это контрпродуктивное действие. Если уж инвесторы зарабатывают, то они зарабатывают, когда двигаются против трендов. Двигаясь вместе с трендами рынка заработать нельзя, а вот покупать недвижимость, наверное, имеет смысл в той части, в которой цены подверглись коррекции, но не столь значительной. Это точно дает возможность способность сохранить накопления. С другой стороны, мы понимаем, что рост стоимости ипотеки произойдет, поэтому имеет смысл покупать недвижимость, если у людей есть эта возможность. В конце концов, квартиры всегда всем нужны, это точно не пропадет и точно никуда не переедет", - добавил руководитель Национального объединения застройщиков.



Также Казинец отметил, что застройщиками прилагаются все усилия, чтобы даже изменения условий банковского финансирования не отразилось на сроках и качестве сдачи квартир.

"Сейчас банки должны вести разъяснительную работу о том, что даже при более или менее высокой ставке ипотеку имеет смысл брать, потому что когда ставка рефинансирования ЦБ пойдет вниз, соответственно, и ипотечная ставка будет скорректирована. И поэтому ничего страшного нет в том, чтобы взять сегодня немного более высокую ставку, она безусловно в какой-то момент будет ниже. А если мы будем иметь довольно высокий процент инфляции, то эта ставка по отношению к индексации доходов и росту цен на недвижимость будет вполне оправданной. И тот, кто купил сегодня квартиру точно не проиграет, потому что он купил по ценам, которые коррелируются с предыдущими. То есть, никто из застройщиков не поднял цены на 50%. Произошла коррекция на 10-15%. Это значит, что есть еще запас роста цен жилья и в целом недвижимости, и это точно правильная операция по сбережению своих доходов, если смотреть с точки зрения инвестора или просто возможность купить квартиру, что для людей важно", - уверен эксперт.



Кроме того, по словам Леонида Казинца, с 1 января 2022 года цены на стройматериалы поднялись на 10-15%.Но при этом, в недорогом классе строительства недвижимости импортных материалов практически нет. Все необходимые материалы для строительства недорогого жилья практически полностью производятся у нас в стране. За некоторым небольшим исключением специального оборудования, но его легко закупить в Юго-Восточной Азии: китайское, корейское - легко. То есть, нет никакой зависимости от поставок оборудования из Европы.



Комментируя изменение цен на первичное и вторичное жильё, эксперт подчеркнул, что рынок не разделяет первичку и вторичку: люди покупают квартиры там, где они кажутся более выгодными по соотношению цены, скорости их получения и качества. Если инфляция в целом является экономическим процессом, значит будут дорожать квартиры вне зависимости от того, кто их продает - застройщик или частный владелец.