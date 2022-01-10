Аквапарк "Океанис" в Нижнем Новгороде планируется открыть к началу мая Общество

МФК Океанис Фото: страница МФК "Океанис" в Instagram

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Аквапарк "Океанис" в Нижнем Новгороде планируется открыть к началу мая. Об этом сообщили представители компании, отвечая на вопросы в Instagram.

Согласно информации, в настоящее время аквапарк проходит сертификацию. Его открытия планируется к началу майских праздников.

Также сообщается, что фитнес-зал и термальный комплекс откроются уже 26 марта.

Напомним, что закрытый аквапарк "Океанис" круглогодичного посещения рассчитан на 1,5 тысячи человек. В нем будет находиться девять полноразмерных горок и детский комплекс. Кроме того, в состав комплекса войдет термальный блок, где расположатся бани и сауны: инфракрасные бани, римские парильные, финская сауна, комплекс хамам и другие (более 21 вида). Помимо этого комплекс включает в себя зону фитнеса.

Изначально инвестор планировал открыть комплекс с аквапарком в августе 2016 года, а потом дата открытия перенеслась на IV квартале 2019 года. В январе назывался новый срок открытия - сентябрь 2020 года. Тогда на изменение сроков повлияла пандемия коронавируса - подрядные организации не могли выйти на объект из-за режима повышенной готовности. Кроме того, карантин влиял на поставку зарубежного оборудования, необходимого для возведения объекта. Затем в компании сообщали, что аквапарк будет открыт в августе 2021 года.

Также напомним, что ТРЦ "OCEANIS Mall" открылся в ноябре 2021 года.