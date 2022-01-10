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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Ветлужском районе. Об этом сообщили в ГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, 15 марта около 7:40 в Ветлужском районе на 128 км автодороги "Красные Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга" водитель автобуса "ПАЗ" выехал в кювет и перевернулся, не справившись с управлением.
В результате ДТП 4 пассажира автобуса были госпитализированы.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.
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