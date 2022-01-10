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Общество

Суд оштрафовал администрацию Нижнего Новгорода за свалку на Московском шоссе

15 марта 2022 15:31  [58] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Администрацию Нижнего Новгорода привлекли к административной ответственности по ч. 2. ст. 8.7 КоАП РФ за невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. Об этом сообщили в Управлении Росприроднадзора по Нижегородской области.

В частности, Канавинский районный суд принял позицию Росприроднадзора, обвинившего орган местного самоуправления в появлении крупной несанкционированной свалки на территории бывшей воинской части на Московском шоссе, д. 345.

Напомним, сотрудники ведомства в мае 2021 года обнаружили незаконную свалку площадью около 7,2 тыс. кв.м, на которой были складированы строительные отходы, старые пневматические покрышки и противогазы. Объём размещённых отходов составил более 7,4 тыс. куб.м.

Поскольку данный участок находится в собственности администрации Нижнего Новгорода, именно на неё возложена ответственность за нарушение природоохранного законодательства, поскольку хозяйственная деятельность на этой территории вызвала негативное воздействие на окружающую среду.

В суде представители горадминистрации пытались доказать свою невиновность, но суд встал на сторону природоохранного ведомства, оставив в силе постановление о привлечении к административной ответственности. Однако решением суда размер штрафа был снижен с 450 до 200 тыс. рублей.

Ранее администрация Нижнего Новгорода была оштрафована за нарушение экологических требований при эксплуатации пруда-накопителя кислых гудронов на Московском шоссе, а также за появление несанкционированной свалки в районе СНТ АО "РУМО", на территории сада № 4 "Окский" в Ленинском районе.

Напомним, более 300 несанкционированных свалок было ликвидировано в Нижнем Новгороде в 2021 году.

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Теги:
Росприроднадзор Свалки Штраф
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