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Спорт

Первенство и чемпионат Нижнего Новгорода по кудо состоятся 20 марта в ДС "Юность"

18 марта 2022 12:54  [64] Спорт

Фото: с сайта kudoclub.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Первенство и чемпионат города Нижнего Новгорода по боевому единоборству кудо состоятся 20 марта во Дворце спорта "Юность". Об этом сообщили в городском департаменте физической культуры и спорта.

Кудо — это молодой, но динамично развивающийся вид спорта, признанный в Российской Федерации и других странах мира. Он включает в себя элементы и технические приёмы из арсенала карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств.

Как рассказали в депспорта Нижнего новгорода, на соревнованиях по кудо используются не традиционные весовые категории, а коэффициенты силы, измеряемые в единицах, складывающиеся по формуле "рост+вес" спортсмена.

На нижегородском турнире в разных возрастных категориях и коэффициентах будут разыграны около 40 комплектов наград. Планируется участие более 150 спортсменов.

Поединки стартуют 20 марта в 9:00, торжественное открытие мероприятия состоится в 13:00.

Ранее сообщалось, что нижегородцы завоевали "золото" и "бронзу" на первенстве России по кудо.

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Теги:
единоборства Соревнования Спорт
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