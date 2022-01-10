Первенство и чемпионат Нижнего Новгорода по кудо состоятся 20 марта в ДС "Юность" Спорт

Фото: с сайта kudoclub.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Первенство и чемпионат города Нижнего Новгорода по боевому единоборству кудо состоятся 20 марта во Дворце спорта "Юность". Об этом сообщили в городском департаменте физической культуры и спорта.

Кудо — это молодой, но динамично развивающийся вид спорта, признанный в Российской Федерации и других странах мира. Он включает в себя элементы и технические приёмы из арсенала карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств.

Как рассказали в депспорта Нижнего новгорода, на соревнованиях по кудо используются не традиционные весовые категории, а коэффициенты силы, измеряемые в единицах, складывающиеся по формуле "рост+вес" спортсмена.

На нижегородском турнире в разных возрастных категориях и коэффициентах будут разыграны около 40 комплектов наград. Планируется участие более 150 спортсменов.

Поединки стартуют 20 марта в 9:00, торжественное открытие мероприятия состоится в 13:00.

Ранее сообщалось, что нижегородцы завоевали "золото" и "бронзу" на первенстве России по кудо.