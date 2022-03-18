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Общество

Центр IT-образования на базе Перевозского строительного колледжа открылся в Нижегородской области

24 марта 2022 14:32  [84] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центр IT-образования на базе Перевозского строительного колледжа открылся в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики региона.

Согласно информации, в состав центра вошли современные IT-лаборатории, где свои цифровые навыки смогут совершенствовать специалисты разного профиля. Современно ПО позволит повысить качество подготовки мультипрофессиональных кадров, которые сейчас востребованы в экономике.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, IT-хаб – это возможность освоения сквозных цифровых компетенций, которые позволят провести оптимизацию производственных технологических процессов.

Директор Перевозского строительного колледжа Дмитрий Галочкин рассказал, что на образовательной площадке будут проходить курсы, мастер-классы, а также встречи с экспертами и работодателями.

В образовательном центре школьники смогут получить базовые цифровые навыки в рамках первой профессии, освоить программы дополнительного образования и принять участие в профориентационных мероприятиях. Уже сейчас в лаборатории мобильной робототехники школьники обучаются основам программирования мобильных роботов.

Ранее сообщалось, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году.

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Теги:
IT Образование
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