Менее 800 нижегородцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

764 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 27 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 798 случаев заражения COVID-19 в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 405 220 человек.

Согласно информации, 379 691 нижегородец уже справился с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1 000 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 342 человек, в том числе за последние сутки скончались 6 жителей региона. Еще 41 человек был госпитализирован за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 17%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.