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Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области

27 марта 2022 14:05  [78] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

За минувшие сутки в Нижегородской области подтверждено 798 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, на 27 марта в регионе зарегистрировано 404456 случаев ковида.

Вылечился в общей сложности 378691 человек, в том числе 1098 человек за прошедшие сутки.

Скончались 11336 человека, в том числе 5 человек за минувшие сутки.

Напомним, что в марте 2022 года были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области.

Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

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Теги:
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