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Общество

Коронавирусом за минувшие сутки заболели 707 нижегородцев

30 марта 2022 13:26  [120] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

707 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области за прошедшие сутки - 29 марта. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 726 случаев заболевания COVID-19 в регионе. Всего с начала пандемии в Нижегородской области инфекцией заразились 406 653 человека.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончалось 6 нижегородцев, общая статистика летальных исходов достигла 11 352 человека. За последние сутки в регионе выздоровело 1960 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 382 522 человек. При этом 29 марта было госпитализирован 101 человек.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.93. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 15%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

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Теги:
Коронавирус
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