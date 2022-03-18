Коронавирус за минувшие сутки подтвержден у 726 нижегородцев Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

726 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 28 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 764 случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 405 946 человек.

Согласно информации, 380 562 нижегородца уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписан 871 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 346 человек, в том числе за последние сутки скончались 4 жителя региона. Еще 140 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.93. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 15%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.