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"СтройЮрист" - компетентная помощь в оформлении лицензии МЧС

30 марта 2022 17:51  [94]

"СтройЮрист" – компания, которая помогает оперативно получить лицензию МЧС. Квалифицированные сотрудники юридически сопровождают своих клиентов и содействуют в оформлении необходимого пакета документов. Естественно, специалисты предприятия по телефону ответят на все интересующие клиента вопросы касательно законодательства и существующих норм. Лицензия МЧС в Нижнем Новгороде оформляется достаточно быстро без проволочек. Кроме того, компания помогает получить допуск СРО и пожарную лицензию.

Когда следует оформлять лицензию МЧС

В основном, лицензию МЧС оформляют для установки ОПС (охранно-пожарная сигнализация). Но этот документ часто необходим и для контроля, монтажа, обслуживания такого оборудования:

  • системы, обеспечивающие тушение пожаров и снабжение водой при пожаротушении;
  • аппаратура, необходимая для эвакуации;
  • сигнализации;
  • противопожарные двери, завесы и занавесы;
  • покрытие объектов с использованием огнезащитного состава.

Сотрудники компании имеют большой практический опыт оформления необходимых документов, которые должны соответствовать внутреннему регламенту Министерства по Чрезвычайным Ситуациям.

Перечень необходимых документов

Для оформления лицензии нужно предоставить такие документы:

  • учредительные документы юридического лица;
  • договор (копия), удостоверяющий аренду помещения;
  • документы работников (копии диплома, трудовой книжки, паспорта каждого сотрудника);
  • техническая документация к оборудованию, которое используется в работах.

Это перечень обязательной документации, которую нужно предъявить в МЧС для получения лицензии на установку такого оборудования, как пожарная сигнализация, а также для выполнения работ по обеспечению пожаробезопасности. Некоторые работы требуют предоставления и других документов, наличия работников с нужной квалификацией и определенного оборудования.

Набор оборудования для оформления лицензии

Для получения документа, компания обязана иметь в наличии определенное оборудование, которое используется в тех или иных работах. Предприятие «СтройЮрист» предлагает помощь и в этой сфере. Клиент может приобрести или арендовать необходимый комплект высококачественного оборудования по вполне доступной цене. Квалифицированные сотрудники компании помогут подобрать всё необходимое и с удовольствием ответят на интересующие вопросы касательно оборудования. Для получения консультации стоит обратиться к опытным специалистам предприятия в телефонном режиме.

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