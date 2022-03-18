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Общество

Менее 700 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Нижегородской области

31 марта 2022 13:23  [32] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

678 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за 30 марта. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 707 случаев заболевания COVID-19 в регионе. Всего с начала пандемии в Нижегородской области инфекцией заразились 407 331 человек.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончалось 5 нижегородцев, общая статистика летальных исходов достигла 11 357 человек. 30 марта в регионе с больничных выписались 2 891 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 385 413 нижегородцев. Госпитализировано за последние сутки 122 человека.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.93. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 15%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

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Теги:
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