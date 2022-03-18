Менее 500 нижегородцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

490 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 3 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне был зарегистрирован 581 случай заболевания COVID-19 в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 409 672 человека.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончалось 5 нижегородцев, общая статистика летальных исходов достигла 11 374 человека. 3 апреля в регионе с больничных выписались 359 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 392 307 нижегородцев. Госпитализировано за последние сутки 37 человек.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.00. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 16%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.