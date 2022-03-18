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Общество

Нижегородская область приняла еще около 500 вынужденных переселенцев

07 апреля 2022 10:44  [122] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область приняла еще около 500 вынужденных переселенцев. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, утром 7 апреля в Нижегородскую область прибыл третий поезд с около 500 эвакуированными жителями, большинство которых из Мариуполя.

Сообщается, что переселенцы будут размещены в семи муниципалитетах: Арзамасский, Богородский, Выксунский, Лысковский, Семеновский, Городецкий районы и Нижний Новгород.

Как рассказал Глеб Никитин, прибывшим будет оказана медицинская и психологическая помощь, выданы предметы первой необходимости, одежда, лекарства. Также им помогут при оформлении документов, устройстве детей в школы и детские сады.

Кроме того, взрослые смогут найти себе новую работу. По словам губернатора, некоторые уже на вокзале говорят о желании и готовности работать. 

Ранее сообщалось, что вынужденные переселенцы из Донбасса смогут жить в арендованных квартирах в Нижегородской области.

Напомним, что в Нижегородскую область уже прибыло около тысячи вынужденных переселенцев - в основном, это женщины и дети. 

Также в регион прибыло свыше 400 эвакуированных жителей Мариуполя.

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Теги:
беженцы ДНР
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