Отделение по паралимпийскому голболу открылось в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Отделение по паралимпийскому голболу открылось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

По его словам, такое отделение открыто на базе спортшколы "Олимп".

Юрий Шалабаев отметил, что в регионе очень перспективные спортсмены. Они входят в сборную России, которая занимает высокие места на соревнованиях различных уровней.

"В настоящее время спортивная школа безвозмездно предоставляет своё поле для игры, но для полноценных занятий не хватает необходимой инфраструктуры. Поэтому дал поручение департаменту физической культуры и спорта открыть в спортшколе такое отделение, оснастив всем необходимым", - заявил глава города во время посещения тренировки по голболу.

По словам директора городского департамента спорта Антона Ермакова, первые занятия в новом отделении уже начались.

Ранее сообщалось, что в команду по голболу входят три человека. На поле они играют с мячом, в который встроен колокольчик – именно по нему спортсмены ориентируются, где находится мяч, чтобы отразить атаку или забить гол. На глазах у нас непроницаемые маски, чтобы уравнять возможности всех спортсменов.