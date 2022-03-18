Более 300 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки подтверждено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

303 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 13 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано еще 327 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 413 452 человека.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончались три нижегородца. А общая статистика летальных исходов достигла 11 409 человек. 13 апреля в регионе с больничных выписались 400 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 398 265 нижегородцев. Госпитализировано за последние сутки 95 человек.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.83. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 17%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.