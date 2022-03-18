Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2022 12:32  [5] Три новые гостиницы планируется открыть в 2022 году в Нижегородской области
14 апреля 2022 12:22  [31] Более 300 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки подтверждено в Нижегородской области
14 апреля 2022 11:46  [91] Теплоснабжение после повреждения на ул. Чехова в Нижнем Новгороде полностью восстановлено
14 апреля 2022 11:33  [92] Дополнительные поезда будут запущены в майские праздники в Нижегородской области
14 апреля 2022 11:25  [106] Детский Пасхальный Хоровой Собор пройдёт в Нижнем Новгороде 27 апреля
14 апреля 2022 11:03  [153] Учёные ННГУ ищут новый способ лечения тяжёлых форм депрессии
14 апреля 2022 10:49  [191] Прием заявок на II всероссийский форум классных руководителей продлится до 25 апреля
14 апреля 2022 10:35  [133] Студенты НГТУ разработали материал для детали системы ГЛОНАСС
14 апреля 2022 09:47  [187] Транспортная схема Автозаводского района будет еще раз проанализирована на основании обращений жителей
13 апреля 2022 18:39  [374] Евгений Люлин: "Общими усилиями мы сможем реализовать многие перспективные проекты"
Общество

Более 300 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки подтверждено в Нижегородской области

14 апреля 2022 12:22  [31] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

303 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 13 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано еще 327 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 413 452 человека.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончались три нижегородца. А общая статистика летальных исходов достигла 11 409 человек. 13 апреля в регионе с больничных выписались 400 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 398 265 нижегородцев. Госпитализировано за последние сутки 95 человек.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.83. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 17%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph