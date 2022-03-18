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Общество

Количество заболевших за сутки коронавирусом в Нижегородской области продолжает снижаться

15 апреля 2022 12:25  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

307 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 14 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано еще 303 случая заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 413 759 человек.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончались два нижегородца. А общая статистика летальных исходов достигла 11 411 человек. 14 апреля в регионе с больничных выписались 357 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 398 622 нижегородца. Госпитализировано за последние сутки 57 человек.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.83. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 17%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

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Теги:
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