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Общество

Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 18 апреля

18 апреля 2022 12:51  [116] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

283 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 17 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 289 случаев заражения COVID-19 в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 414 629 человек.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончались три нижегородца. А общая статистика летальных исходов достигла 11 419 человек. 17 апреля в регионе с больничных выписались 295 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 399 519 нижегородца. Госпитализировано за последние сутки 9 человек.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 16%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

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Теги:
Коронавирус
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