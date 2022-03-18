Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Автозаводском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Автозаводском районе. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 20 апреля из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома по ул. Переходникова, выпал годовалый мальчик.

Отмечается, что в результате падения мальчик получил ушиб внутренних органов. Он доставлен в больницу, где ему оказывается медпомощь.

Следователи по факту происшествия организовали проведение доследственной проверки.

Известно, что мать мальчика в момент падения занималась уборкой в другой комнате, с малышом находилась 15-летная старшая сестра, которая отлучилась из комнаты на пару минут. В это время ребенок залез на подоконник, открыл окно, которое находилось в приоткрытом состоянии на режиме проветривания и выпал на улицу.