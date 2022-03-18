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Общество

Около 200 организаций производят хлеб и хлебобулочные изделия в Нижегородской области

21 апреля 2022 13:34  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 200 организаций производят хлеб и хлебобулочные изделия в Нижегородской области. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

По его словам, эти предприятия ежегодно производят примерно 150 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Так, в 2021 году в Нижегородской области было произведено 154,6 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что почти на 3% больше, чем годом ранее.

"Хлебопекарная отрасль в регионе работает стабильно. Предпосылок для снижения производства хлеба и хлебобулочных изделий нет. Более того, при необходимости предприятия отрасли готовы увеличить выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, для этого у них есть вся необходимая техническая база", - добавил Николай Денисов.

Отмечается, что более 60% хлеба и хлебобулочных изделий от общего объема производства выпускают крупные хлебозаводы, такие как "Сормовский хлеб", "Каравай", "Дзержинскхлеб", "Арзамасский хлеб", "Выксунский хлеб", "Кстовский хлеб", "Хлебный дом".

В настоящее время в регионе действуют программы поддержки экономики для стабилизации цен на хлебную продукцию. В частности, предусмотрены субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

На поддержку хлебопекарной отрасли Нижегородская область получила из федерального бюджета почти 90 млн рублей.

Помимо этого, предприятия хлебопекарной отрасли также могут воспользоваться субсидированными кредитами по программам льготного кредитования. В частности, в рамках федеральных программ льготного кредитования предусмотрена возможность получения краткосрочных и инвестиционных кредитов по льготной ставке от 1% до 5% годовых.

Региональной программой предусмотрена субсидирование части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам в размере 80% ключевой ставки ЦБ РФ, инвестиционных – от 100% до 120% ключевой ставки ЦБ РФ. С 2021 года региональная программа льготного кредитования предусматривает снижение процентной ставки по инвестиционным кредитам организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, привлеченных в рамках федеральной программы, до 1%.

Кроме того, хлебопекарные организации могут получить льготный заем в Фонде АПК Нижегородской области: от 3% до 4% - на пополнение оборотных средств (формирование сырьевой базы); от 2,2% до 2,5% - на приобретение основных средств производства (оборудование).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выделить не менее 153 млрд рублей на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для поддержки АПК.

В Нижегородской области еще в феврале было выделено более 4,4 млрд рублей на поддержку АПК региона в 2022 году.

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Теги:
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