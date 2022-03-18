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Дилерский центр SKODA продолжит работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда.
Согласно информации, в ответ на предостережение от ведомства ООО "Автоцентр Злата" сообщило, что компания продолжает свою деятельность в штатном режиме, а прекращения работы или ввода режима простоя не планируется.
В Госинспекции труда отметили, что дилерский центр осуществляет свою деятельность в соответствии нормами трудового законодательства.
Напомним, что ранее о работе в штатном режиме сообщили - автодилер "Mercedes – Benz", aвтодилеры Audi и Honda и автодилер BMW и автодилер Jaguar Land Rover.
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