Дилерский центр SKODA продолжит работу в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дилерский центр SKODA продолжит работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда.

Согласно информации, в ответ на предостережение от ведомства ООО "Автоцентр Злата" сообщило, что компания продолжает свою деятельность в штатном режиме, а прекращения работы или ввода режима простоя не планируется.

В Госинспекции труда отметили, что дилерский центр осуществляет свою деятельность в соответствии нормами трудового законодательства.

Напомним, что ранее о работе в штатном режиме сообщили - автодилер "Mercedes – Benz", aвтодилеры Audi и Honda и автодилер BMW и автодилер Jaguar Land Rover.