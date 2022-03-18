Автодилер Jaguar Land Rover в Нижегородской области не планирует приостанавливать работу Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Автодилер Jaguar Land Rover в Нижегородской области не планирует приостанавливать работу и сокращать штат. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда.

Согласно информации, в ответ на предостережение от ведомства ООО "Ягуар Ленд Ровер" сообщило, что в настоящее время информация об изменениях в деятельности или намерениях в ликвидации организации от дилера дилерской сети Jaguar Land Rover не поступала.

В случае проведения организационно-штатных изменений компания готова проинформировать Государственную инспекцию труда в Нижегородской области.

Таким образом, компания ООО "Ягуар Ленд Ровер", как и многие предостереженные нижегородские автодилеры иномарок, продолжает свою деятельность на территории Нижегородской области.

Напомним, что ранее о работе в штатном режиме сообщили - автодилер "Mercedes – Benz", aвтодилеры Audi и Honda и автодилер BMW.