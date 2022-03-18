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Экономика

Нижний Новгород получит 35 млрд рублей в течение трех лет на строительство метро

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода одобрили внесение изменений в городской бюджет на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов.

Согласно информации, доходы и расходы города на 2022 год увеличены за счет межбюджетных трансфертов на 12,6 млрд рублей, которые будут направлены на продление Автозаводской линии метрополитена до станции "Сенная".

Также в плановом бюджете города на 2023 год на продление метро направлено 12,2 млрд рублей, а в бюджете на 2024 год — 10,3 млрд рублей.

Таким образом, в текущем году доходы городского бюджета составляют 63,6 млрд рублей, расходы — 64,8 млрд рублей, дефицит — 1,1 млрд рублей

В бюджете 2023 года доходы планируются в размере 58,8 млрд рублей, расходы — 58,7 млрд рублей, профицит — 63 млн рублей.

Доходы бюджета 2024 года составят 56,8 млрд рублей, расходы — 56,4 млрд рублей, профицит — 392,2 млн рублей.

Напомним, что проектированием и строительством двух новых станций метро занимается АО "Моспроект-3". Стоимость работ составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км. планируется до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что 3 проходческих щита может быть задействовано при строительстве метро в Нижнем Новгороде. Один из них может быть смонтирован к концу этого года.

Также мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что станцию метро "Сормовская" планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2026 года.

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Теги:
Метро Строительство
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