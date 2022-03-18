Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем летом
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Двухэтажные экскурсионные автобусы курсируют по столице ПФО
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
30 апреля 2022 10:43  [50] "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" поздравят ветеранов Нижегородской области с Днем Победы
30 апреля 2022 10:02  [151] Жираф прибыл в нижегородский зоопарк "Лимпопо"
30 апреля 2022 09:39  [96] Евгений Люлин: "Огнеборцы Нижегородской области эффективно решают поставленные задачи"
29 апреля 2022 19:32  [319] Первый класс пожароопасности лесов установлен в Нижнем Новгороде
29 апреля 2022 19:24  [309] Бесплатные консультации специалистов по ранней диагностике развития детей провели в Выксе
29 апреля 2022 19:16  [607] Движение троллейбусов маршрутов №10, 15, 25 будет временно прекращено с 30 апреля
29 апреля 2022 18:46  [469] Праздничную программу подготовили в парках Нижнего Новгорода к 1 мая
29 апреля 2022 18:44  [353] Станислав Прокопович: "Темп, который мы взяли, поможет выйти на нормативные показатели содержания дорог"
29 апреля 2022 18:20  [370] Марк Фельдман: "У сельских старост появится возможность получать вознаграждение за свою деятельность"
29 апреля 2022 18:14  [538] Движение транспорта по участку ул. Светлоярской будет остановлено с 1 по 29 мая
Общество

Жираф прибыл в нижегородский зоопарк "Лимпопо"

30 апреля 2022 10:02  [151] Общество
Жираф прибыл в нижегородский зоопарк Лимпопо

Жираф прибыл в нижегородский зоопарк Лимпопо

НИА "Нижний Новгород"

Открытие нового сезона в зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде стартует с представления нового обитателя - южноафриканского жирафа Багира.
Об этом сообщает пресс-служба "Лимпопо".

Согласно информации, новый обитатель зоопарка уже находится в вольере с жирафой Радугой, в настоящее время животные знакомятся друг с другом.
Самка жирафа поселилась в "Лимпопо" в 2015 году. По словам директора зоопарка Владимира Герасичкина, теперь в "Лимпопо" будут ждать прибавления в семействе жирафов.

Ранее еще четыре пингвина прибыли в нижегородский зоопарк "Лимпопо".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Любовь и голуби
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph