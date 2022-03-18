Жираф прибыл в нижегородский зоопарк Лимпопо
НИА "Нижний Новгород"
Открытие нового сезона в зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде стартует с представления нового обитателя - южноафриканского жирафа Багира.
Об этом сообщает пресс-служба "Лимпопо".
Согласно информации, новый обитатель зоопарка уже находится в вольере с жирафой Радугой, в настоящее время животные знакомятся друг с другом.
Самка жирафа поселилась в "Лимпопо" в 2015 году. По словам директора зоопарка Владимира Герасичкина, теперь в "Лимпопо" будут ждать прибавления в семействе жирафов.
Ранее еще четыре пингвина прибыли в нижегородский зоопарк "Лимпопо".
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