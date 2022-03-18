Жираф прибыл в нижегородский зоопарк "Лимпопо" Общество

Жираф прибыл в нижегородский зоопарк Лимпопо

НИА "Нижний Новгород"

Открытие нового сезона в зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде стартует с представления нового обитателя - южноафриканского жирафа Багира.

Об этом сообщает пресс-служба "Лимпопо".

Согласно информации, новый обитатель зоопарка уже находится в вольере с жирафой Радугой, в настоящее время животные знакомятся друг с другом.

Самка жирафа поселилась в "Лимпопо" в 2015 году. По словам директора зоопарка Владимира Герасичкина, теперь в "Лимпопо" будут ждать прибавления в семействе жирафов.

Ранее еще четыре пингвина прибыли в нижегородский зоопарк "Лимпопо".