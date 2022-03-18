Число автобусов большой вместимости увеличится на нижегородском маршруте №61 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Число автобусов большой вместимости увеличится на нижегородском маршруте №61 с вводом новой маршрутной сети. Об этом сообщил разработчик новой маршрутной сети - АО "Институт "Стройпроект" на встрече с активистами Нижегородского района.

Согласно информации, общественники обратили внимание на малое число автобусов на маршруте №61 "Улица Богдановича – Улица Долгополова".

Как рассказала главный инженер проекта АО "Институт "Стройпроект" Мария Письменная, на этом маршруте после введения новой маршрутной сети будет увеличено количество автобусов большой вместимости, что позволит сократить интервал их движения до 7,5 минут в час пик.

По словам директора ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артема Бафанова, автобусов большой вместимости в Нижнем Новгороде после введения новой маршрутной сети будет более 600, а автобусов малого и среднего классов останется около 200.

Также он отметил, что за несоблюдение прописанного в контрактах количества автобусов и невыполнение рейсов перевозчик будет оштрафован, а при неоднократных нарушениях контракт с ними будет расторгнут.

В ходе встречи также обсуждалась возможность улучшения транспортного обслуживания жителей слободы Подновье. Специалисты АО "Институт "Стройпроект" рассмотрят возможность продления автобусного маршрута № 5 или организации работы нового маршрута - №97.

Напомним, что нижегородские перевозчики начали тестировать новые автобусы большой вместимости.

Ранее сообщалось, что новая маршрутная сеть Нижнего Новгорода будет опубликована после согласования тарифов.