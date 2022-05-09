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Общество

Пассажиропоток в нижегородском аэропорту в апреле упал на 30%

12 мая 2022 13:35  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пассажиропоток в нижегородском аэропорту в апреле упал на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Согласно информации, в апреле нижегородский аэропорт обслужил 63,6 тысячи пассажиров, что на 30,7% ниже показателей аналогичного периода в 2021 году.

Отмечается, что прежде всего падение связано с запретом на полеты в города на юге России и приостановкой полетов по международным направлениям для российских авиакомпаний. Так, в апреле объем международных перевозок снизился почти на 94%.

Снижение объема внутрироссийских полетов составило 17,6%. Самое большое снижение отмечается на маршруте из Нижнего Новгорода в Москву – минус 41,7% от прошлогодних показателей за апрель.

При этом объем авиаперевозок в другие регионы из Нижнего Новгорода вырос на 14,7%. Самыми популярными направлениями в апреле стали Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

Напомним, что запрет на полеты в города на юге России продлен до 19 мая.

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Теги:
Аэропорт
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