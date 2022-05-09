"Горький fest" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в конце июля
Строительство ФОКа по адаптивным видам спорта началось в Дзержинске
Часы установят на Часовой башне Кремля
Строительство ледового дворца начнется в Нижнем в ближайшее время
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 13 мая 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
13 мая 2022 12:42  [69] Александр Медведев: "Неправильно составленный или оформленный документ, может влететь предпринимателю "в копеечку"
13 мая 2022 12:12  [123] Сход грунта на набережной Федоровского спровоцировало перенасыщение земли водой
13 мая 2022 11:55  [96] Почти 419 тысяч нижегородцев заразились коронавирусом с начала пандемии
13 мая 2022 11:25  [181] Бесплатные пересадки при использовании проездных для школьников и пенсионеров могут появиться в Нижнем Новгороде
13 мая 2022 11:11  [119] Движение транспорта приостановят на участке ул. Сеченова до конца мая
13 мая 2022 10:54  [119] Посвященные 350-летию Нижегородской епархии мероприятия прошли в регионе
13 мая 2022 10:46  [110] Более 15 тысяч жителей Дзержинска и Кстова стали пользователями личного кабинета на сайте ЕРКЦ
13 мая 2022 10:43  [230] Житель Шахуньи погиб в ходе спецоперации на Украине
13 мая 2022 10:09  [125] Более четырех тысяч нижегородцев сделали прививки против клещевого энцефалита
13 мая 2022 09:38  [146] Нижний Новгород и Кострома будут развивать сотрудничество в сфере культуры и туризма
Общество

Сход грунта на набережной Федоровского спровоцировало перенасыщение земли водой

13 мая 2022 12:12  [123] Общество

Фото: Telegram-канал Нижний №1

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Предварительной причиной схода грунта на набережной Федоровского является перенасыщение земли водой из-за дождей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, утром 13 мая на одном из склонов набережной Федоровского произошел сход грунта. На место оперативно выехали специалисты инженерной защиты города. 

Сообщается, что последствия схода грунта будут устранены в максимально короткие сроки.

"По мнению специалистов, опасности дальнейшего схода нет", - сообщили в городской администрации.

Как отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, сход грунта произошел не на том участке набережной, который был благоустроен в прошлом году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
набережная Оползень
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
09 мая 2022 14:03Парад Победы 9 мая 2022 года
Архив
Любовь и голуби
Спектакль «Бывшие»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph