Сход грунта на набережной Федоровского спровоцировало перенасыщение земли водой Общество

Фото: Telegram-канал Нижний №1

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Предварительной причиной схода грунта на набережной Федоровского является перенасыщение земли водой из-за дождей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, утром 13 мая на одном из склонов набережной Федоровского произошел сход грунта. На место оперативно выехали специалисты инженерной защиты города.

Сообщается, что последствия схода грунта будут устранены в максимально короткие сроки.

"По мнению специалистов, опасности дальнейшего схода нет", - сообщили в городской администрации.

Как отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, сход грунта произошел не на том участке набережной, который был благоустроен в прошлом году.