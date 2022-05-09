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Движение транспорта на участке улицы Тимирязева будет приостановлено до 15 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, движение транспорта на участке улицы Тимирязева от д. №7 до ул. 1-я Оранжерейная будет приостановлено с 6:00 15 мая до 22:00 15 июля.
Сообщается, что ограничения связаны с с прокладкой новых сетей водоснабжения и водоотведения.
Объезд закрытого участка будет организован по улицам Пушкина, Белинского и Тверская в обоих направлениях.
Ранее сообщалось, что движение транспорта приостановят на участке ул. Сеченова до конца мая, а участок дороги на улице Верхне-Печёрской перекроют в Нижнем Новгороде до ноября 2022 года.
Также напомним, что в грядущие выходные на перекрёстке улиц Пискунова и Варварской будет перекрыто движение в связи с ремонтом трамвайных путей.
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