Движение транспорта на участке улицы Тимирязева будет приостановлено до 15 июля Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Движение транспорта на участке улицы Тимирязева будет приостановлено до 15 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение транспорта на участке улицы Тимирязева от д. №7 до ул. 1-я Оранжерейная будет приостановлено с 6:00 15 мая до 22:00 15 июля.

Сообщается, что ограничения связаны с с прокладкой новых сетей водоснабжения и водоотведения.

Объезд закрытого участка будет организован по улицам Пушкина, Белинского и Тверская в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что движение транспорта приостановят на участке ул. Сеченова до конца мая, а участок дороги на улице Верхне-Печёрской перекроют в Нижнем Новгороде до ноября 2022 года.

Также напомним, что в грядущие выходные на перекрёстке улиц Пискунова и Варварской будет перекрыто движение в связи с ремонтом трамвайных путей.